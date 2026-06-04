Selecciones a un Partido de Cambiar la Historia del Fútbol

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, varias selecciones estuvieron a 90 minutos, o incluso a una tanda de penales, de alterar el curso del futbol. Algunas buscaban conquistar su primer título, otras pretendían completar una hazaña inédita, pero todas quedaron a las puertas de la inmortalidad.

En muchos casos, una semifinal o una final separó a estas selecciones de una hazaña que habría modificado los libros de récords. Algunas de esas derrotas aún son recordadas como oportunidades irrepetibles.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Países Bajos. La llamada "Naranja Mecánica" maravilló al mundo en Alemania 1974 con un estilo revolucionario liderado por Johan Cruyff. Sin embargo, cayó 2-1 ante la anfitriona Alemania Federal en la final. Cuatro años después volvió a quedarse a las puertas del título frente a Argentina y en 2010 perdió otra final contra España. Los neerlandeses han llegado a tres finales mundialistas sin conseguir una corona, una de las mayores paradojas de la historia del torneo.

Países Bajos perdió la final ante España del Mundial 2010 - FIFA

Otra de las selecciones que estuvo cerca de cambiar la historia fue Croacia. En su primera participación como nación independiente alcanzó las semifinales de Francia 1998 y quedó eliminada por el anfitrión. Dos décadas después dio un paso más y llegó a la final de Rusia 2018, donde fue derrotada por Francia. De haber ganado, habría protagonizado una de las historias más sorprendentes jamás vistas en una Copa del Mundo.

Luka Modrić jugó la final que Croacia perdió en 2018 ante Francia. - FIFA

Hungría también merece un lugar especial. El equipo de Ferenc Puskás llegó invicto a la final de Suiza 1954 y era considerado prácticamente imbatible tras haber goleado a Alemania Occidental en la fase de grupos. Sin embargo, los alemanes remontaron para ganar 3-2 en lo que pasó a la historia como el "Milagro de Berna". Aquel resultado privó a los magiares de convertirse en una de las selecciones más dominantes de todos los tiempos.

La selección de Hungría perdió la final del Mundial de Suiza de 1954 por 3-2 ante Alemania Federal. - FIFA

En 2010, Uruguay estuvo muy cerca de regresar a una final mundialista cuarenta años después de su última aparición entre los cuatro mejores. La Celeste cayó 3-2 frente a Países Bajos en semifinales, quedándose a un paso de luchar por una tercera estrella.

Más reciente es el caso de Marruecos en Catar 2022. Los africanos se convirtieron en las primeras selecciones de su continente en alcanzar una semifinal mundialista. Una victoria sobre Francia los habría llevado a una final inédita para África y habría roto una de las grandes barreras históricas del torneo. Aunque cayeron 2-0, demostraron que el futbol mundial ya no pertenece únicamente a las potencias tradicionales.

Celebración de Marruecos ante Croacia, por tercer lugar en Catar 2022.

También Inglaterra ha convivido con la sensación de haber dejado escapar oportunidades históricas. Después de conquistar el Mundial de 1966, los ingleses no han vuelto a disputar una final. En Rusia 2018 estuvieron a un partido de conseguirlo, pero Croacia remontó en semifinales y frustró el sueño de una nueva generación.

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