Así puedes usar el emoji del balón del Mundial en WhatsApp

Sigue estos pasos y activa el emoji del balón del Mundial 2026 en WhatsApp.

La fiebre mundialista ya comenzó y ahora los aficionados al futbol tienen una nueva forma de expresar su pasión por la Copa del Mundo 2026 en sus conversaciones diarias. WhatsApp incorporó una actualización especial que permite utilizar un emoji inspirado en Trionda, el balón oficial del torneo que organizara México, Estados Unidos y Canadá.

La popular aplicación de mensajería modificó temporalmente la apariencia del tradicional emoji de balón de futbol, sustituyendo el diseño clásico blanco y negro por una versión inspirada en Trionda, el esférico que acompañará los partidos de la máxima cita del futbol mundial.

Para utilizar este emoji no es necesario descargar aplicaciones adicionales ni realizar configuraciones especiales. Los usuarios únicamente deben ingresar al apartado de emojis de WhatsApp y buscar el tradicional balón de futbol. Si cuentan con la versión más reciente de la aplicación, el icono aparecerá con el nuevo diseño alusivo al Mundial 2026.

La actualización ya está disponible y permanecerá activa hasta la conclusión del torneo, programada para el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputará la final para definir al nuevo campeón del mundo.

Sobre Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

El balón Trionda fue presentado como un homenaje a los tres países anfitriones de la Copa del Mundo. Su nombre combina las palabras "Tri", en referencia al número tres, y "Onda", inspirada en el movimiento y la energía que caracterizan al futbol.

Además de su diseño moderno, el balón destaca por la incorporación de colores representativos de las naciones organizadoras. Los tonos rojo, azul y verde forman parte de una propuesta visual que busca reflejar la identidad compartida de Canadá, México y Estados Unidos.

Con esta iniciativa, WhatsApp se suma al ambiente mundialista y ofrece a millones de usuarios una forma sencilla de llevar la emoción de la Copa del Mundo 2026 a cada conversación.

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