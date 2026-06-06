Argentina derrota a Honduras previo al Mundial 2026

Un hecho inusual pasó en el último partido del campeón del mundo antes del Mundial 2026.

Un gol de penalti de Lautaro Martínez y otro de Giuliano Simeone sellaron este sábado el triunfo por 2-0 de la selección de Argentina ante la de Honduras en un partido amistoso disputado en Texas que sirvió a la "Albiceleste" de preparación para el Mundial de 2026.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni impuso las condiciones del juego desde el pitido inicial a través de una circulación fluida del balón y una asfixiante presión alta, ante un combinado centroamericano que plantó cara con un esquema combativo, pero careció de profundidad.

El dominio sudamericano encontró premio en el minuto 37 del primer tiempo, en un duelo en el que Lionel Messi no tuvo minutos por precaución.

Lautaro, delantero del Inter de Milán, certificó la apertura del marcador al transformar con solvencia un penalti que desató la euforia de la multitudinaria afición congregada en territorio estadounidense.

En el complemento, la dinámica del encuentro se mantuvo bajo el libreto de la Albiceleste. La superioridad de los campeones del mundo volvió a reflejarse en el marcador en el minuto 54, cuando el joven delantero Simeone selló el 2-0 definitivo tras culminar con un remate de pierna derecha una vistosa combinación de tacón con Martínez.

Con la ventaja consolidada, ambos estrategas aprovecharon el tramo final para dosificar cargas y probar variantes tácticas. El cuerpo técnico argentino otorgó minutos a varios futbolistas que buscan ganarse un lugar en la formación titular para la cita mundialista.

Argentina completará su ciclo de preparación el próximo martes 9 de junio cuando se enfrente a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama (Estados Unidos), en el que significará su último examen antes de iniciar la defensa de su título en la cita mundialista.

Argentina venció a Honduras en duelo amistoso - @Argentina

Error en el Himno de Argentina

Luego de que los hondureños entonen su himno, los 11 de la Selección Argentina, liderados por Nicolás Otamendi, se abrazaron para empezar con el "oíd mortales". Pero en ese momento, el sonidista del estadio tuvo una confusión y puso el Bombón Asesino, canción del grupo de cumbia santafesina.

Esto generó una lógica confusión entre los propios jugadores albicelestes y entre el público presente en las tribunas. Sin embargo, después de unos segundos de la reconocible melodía cumbiera sonando en Texas, corrigieron el error y pasaron el himno argentino.

Pusieron Los Palmeras en vez del himno.



Te amo Argentina ?? ??? pic.twitter.com/meaqBjrYik — Luciano Lugo (@Luciano434) June 7, 2026





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