Estados Unidos niega visas a varios integrantes de Irán

Al menos cuatro integrantes de la delegación iraní aún no han recibido autorización para ingresar a Estados Unidos, a pocos días del inicio del Mundial 2026.

La participación de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa enfrentando obstáculos administrativos, luego de que varios integrantes de la delegación oficial no recibieran las visas necesarias para ingresar a Estados Unidos. Aunque los futbolistas de la selección nacional ya cuentan con la autorización correspondiente para viajar al país anfitrión, algunos representantes de la Federación Iraní de Fútbol y funcionarios gubernamentales siguen a la espera de la aprobación de sus documentos.

Según reportes difundidos por medios iraníes, entre las personas que aún no han obtenido visa se encuentran el secretario general de la Federación Iraní de Fútbol, Hedayat Mombini; el director ejecutivo de la selección nacional, Mehdi Kharati; el director de comunicación, Mohsen Motamedkia; y varios representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. La situación ha generado preocupación dentro de la delegación, que busca contar con todos sus integrantes durante el torneo.

Incertidumbre con Irán

Durante las últimas semanas existió incertidumbre respecto a la emisión de visas para ciudadanos iraníes debido a las restricciones migratorias vigentes en Estados Unidos. Sin embargo, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, confirmó recientemente que los jugadores del combinado nacional habían recibido la documentación necesaria para ingresar al país. No obstante, la información no mencionó las solicitudes pendientes de otros miembros de la delegación.

Las autoridades iraníes continúan realizando gestiones diplomáticas con el objetivo de obtener los permisos faltantes antes del inicio de la competición. La presencia de personal administrativo, técnico y de comunicación es considerada fundamental para el correcto funcionamiento de la selección durante el evento deportivo más importante del fútbol mundial.

Irán competirá en el Grupo G del Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. El equipo tendrá su campamento base en Tijuana, México, después de que la FIFA aprobara el cambio de sede originalmente previsto en Tucson, Arizona. Los dos primeros partidos de la selección iraní se disputarán en Los Ángeles, mientras que el tercero tendrá lugar en Seattle, por lo que la resolución de los trámites migratorios pendientes será clave para garantizar una participación sin contratiempos.

Selección de Irán, clasificada al Mundial 2026 de la FIFA - Agencia EFE

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