Panamá y Bosnia y Herzegovina empata 1-1 previo al Mundial

Panamá queda lista para debutar ante Croacia en la Copa del Mundo de la FIFA; Bosnia y Herzegovina lo hará ante Canadá.

La selección de Panamá empató este sábado 1-1 con la de Bosnia y Herzegovina en un partido amistoso jugado en el Energizer Park de St. Louis, Missouri, que sella la preparación de ambos países para el debut en el Mundial 2026: "La Roja" contra Ghana y "Los Dragones" contra Canadá.

Los primeros minutos del juego fueron de un intenso asedio por parte del equipo Zmajevi, que luego de varias llegadas logró adelantarse en el marcador con un cabezazo del defensa Nikola Katic que sucedió a una asistencia de Dedic Amar.

Esa primera anotación sacudió a Panamá que empezó a articular jugadas imprimiendo velocidad a sus salidas, varias de las que culminaron en al menos tres remates que fueron atajados "in extremis" por el portero Vasilj Nicola.

Así, Panamá, dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen, arreció más y ya en la última jugada del primer tiempo logró anotar el empate a través del defensa Jiovany Ramos, que remató un balón desviado por la portería del equipo Bosnio.

A partir de allí, los panameños se desempeñaron con más orden y más aplomo en el resto del encuentro, frente a una selección bosnia que con la dirección del técnico Sergej Barbarez no se entregó ni bajo su ritmo de juego.

Un partido serio

"La Roja" centroamericana llegó a este encuentro tras haber recibido ocho goles en sus dos compromisos amistosos más recientes ante Brasil, que perdió por 6-2, y en el que venció por 4-2 a República Dominicana.

Tras el empate sacado ante Bosnia y Herzegovina, Christiansen dijo que "ha sido un partido serio", a la vez que resaltó que "a "sensación" de hoy le deja "algo más tranquilo de cara a lo que viene".

El entrenador de Panamá igualmente destacó que el orden mostrado por el equipo que lo llevó también "a generas situaciones positivas en el juego ofensivo".

En cuanto a algunos jugadores que están en la reserva y no vieron acción hoy, Christiansen afirmó que "hasta que no estén al cien por cien tenemos que cubrirnos un poco las espaldas", destacando el caso del capitán Anibal Godoy al que describió como "un buen jugador que va a sumar y va a llegar en buenas condiciones".

Cristian Martínez de Panamá controla el balón este sábado en un partido amistoso previo al Mundial de la FIFA 2026 - EFE

La selección panameña quedó encuadrada en el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, ante las que buscará avanzar y mejorar su presentación en el Mundial de Rusia 2018.

Christiansen señaló anteriormente que el trabajo específico para enfrentar a Ghana comenzará una vez que la delegación se instale en Toronto, a partir del próximo 7 de junio.

El partido jugado hoy ante Bosnia, fue el último ensayo de Panamá antes de su debut mundialista, programado para el 17 de junio ante Ghana.

Jiovany Ramos fue elegido por los fanáticos como el mejor jugador del partido - @fepafut

*Información EFE.

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