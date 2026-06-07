Brasil sufre una baja sensible antes del Mundial

El último amistoso ante Egipto dejó a Brasil sin uno de sus titulares para el Mundial. Su lugar será ocupado por Éderson, mediocampista del Atalanta.

La selección de Brasil recibió una noticia inesperada a pocos días de afrontar el Mundial. El lateral derecho Wesley, quien se había consolidado como titular en el esquema del seleccionador Carlo Ancelotti, quedó descartado para la competición tras sufrir una lesión muscular durante el amistoso disputado frente a Egipto en Cleveland, Estados Unidos.

Tras el encuentro, el futbolista fue sometido a una resonancia magnética que confirmó una lesión en el aductor del muslo izquierdo. El diagnóstico obligó al cuerpo técnico a tomar una decisión inmediata para cubrir la vacante dentro de la convocatoria. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó este domingo la ausencia definitiva del defensor para la cita mundialista.

Brasil hace modificaciones en su convocatoria

Ante esta situación, Ancelotti decidió llamar al centrocampista defensivo Éderson, jugador del Atalanta de Italia. El futbolista de 26 años se incorporará a la concentración de la Canarinha en Nueva Jersey a partir del lunes, con la misión de aportar equilibrio y profundidad a una plantilla que aspira a luchar por el título.

La baja de Wesley representa un contratiempo importante para Brasil, aunque el equipo mantiene alternativas para ocupar el lateral derecho.

Danilo aparece como la principal opción para asumir la titularidad, mientras que el defensor Ibáñez también puede desempeñarse en esa posición si las circunstancias lo requieren. Pese al revés, la selección brasileña buscará mantener su fortaleza y llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del torneo.

Aficionados de Brasil - FIFA

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