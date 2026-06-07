Los 48 técnicos que buscarán la gloria en el Mundial 2026

La diversidad marcará los banquillos del Mundial 2026: 27 entrenadores dirigirán a una selección distinta a la de su país y solo 21 serán locales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta, sino también a una destacada generación de entrenadores encargados de conducir a sus equipos hacia el máximo objetivo del fútbol internacional. Entre los 48 técnicos clasificados sobresalen dos nombres por razones opuestas: el alemán Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, será el estratega más joven del torneo con 38 años, mientras que el neerlandés Dick Advocaat, al frente de Curazao, llegará como el más veterano con 78 años de edad.

El listado de seleccionadores refleja además una combinación entre identidad nacional y experiencia internacional. De los 48 entrenadores que participarán en la cita mundialista, 21 dirigen a su propio país, mientras que 27 son extranjeros que han asumido el reto de liderar a una selección distinta a la de su nacionalidad. Esta diversidad de perfiles confirma la globalización del fútbol moderno, donde las federaciones buscan tanto el conocimiento del entorno local como la experiencia acumulada en diferentes escenarios internacionales.

Dick Advocaat , técnico de Curazao para el Mundial 2026 - Agencia EFE

Seleccionadores clasificados al Mundial 2026:

Alemania: Julian Nagelsmann (Alemania) - 38 años.

Arabia Saudí: Georgios Donis (Grecia) - 56 años.

Argelia: Vladimir Petkovic (Bosnia y Herzegovina) - 62 años.

Argentina: Lionel Scaloni (Argentina) - 48 años.

Australia: Tony Popovic (Australia) - 52 años.

Austria: Ralf Rangnick (Alemania) - 67 años.

Bélgica: Rudi Garcia (Francia) - 62 años.

Bosnia y Herzegovina: Sergej Barbarez (Bosnia y Herzegovina) - 54 años.

Brasil: Carlo Ancelotti (Italia) - 66 años.

Cabo Verde: Bubista (Cabo Verde) - 56 años.

Canadá: Jesse Marsch (Estados Unidos) - 52 años.

Catar: Julen Lopetegui (España) - 59 años.

Colombia: Néstor Lorenzo (Argentina) - 60 años.

Corea del Sur: Hong Myung-bo (Corea del Sur) - 57 años.

Costa de Marfil: Emerse Fae (Costa de Marfil) - 42 años.

Croacia: Zlatko Dalic (Croacia) - 59 años.

Curazao: Dick Advocaat (Países Bajos) - 78 años.

Ecuador: Sebastián Beccacece (Argentina) - 45 años.

Egipto: Hossam Hassan (Egipto) - 59 años.

Escocia: Steve Clarke (Escocia) - 62 años.

España: Luis de la Fuente (España) - 64 años.

Estados Unidos: Mauricio Pochettino (Argentina) - 54 años.

Francia: Didier Deschamps (Francia) - 57 años.

Ghana: Carlos Queiroz (Portugal) - 73 años.

Haití: Sébastien Migné (Francia) - 53 años.

Inglaterra: Thomas Tuchel (Alemania) - 52 años.

Irak: Graham Arnold (Australia) - 62 años.

Irán: Amir Ghalenoei (Irán) - 62 años.

Japón: Hajime Moriyasu (Japón) - 57 años.

Jordania: Jamal Sellami (Marruecos) - 55 años.

Marruecos: Mohamed Ouahbi (Marruecos) - 49 años.

México: Javier Aguirre (México) - 67 años.

Noruega: Ståle Solbakken (Noruega) - 58 años.

Nueva Zelanda: Darren Bazeley (Inglaterra) - 53 años.

Países Bajos: Ronald Koeman (Países Bajos) - 63 años.

Panamá: Thomas Christiansen (España) - 53 años.

Paraguay: Gustavo Alfaro (Argentina) - 63 años.

Portugal: Roberto Martínez (España) - 52 años.

República Checa: Miroslav Koubek (República Checa) - 74 años.

República Democrática del Congo: Sébastien Desabre (Francia) - 49 años.

Senegal: Pape Thiaw (Senegal) - 45 años.

Sudáfrica: Hugo Broos (Bélgica) - 74 años.

Suecia: Graham Potter (Inglaterra) - 50 años.

Suiza: Murat Yakin (Suiza) - 51 años.

Túnez: Sabri Lamouchi (Francia) - 54 años.

Turquía: Vincenzo Montella (Italia) - 51 años.

Uruguay: Marcelo Bielsa (Argentina) - 70 años.

Uzbekistán: Fabio Cannavaro (Italia) - 52 años.

Javier Aguirre, seleccionador de México en conferencia de prensa - EFE

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