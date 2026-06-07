Tres bajas de España para medirse a Perú en Puebla, México

Ninguno de los tres seleccionados se ejercitó este domingo con el grupo en la última sesión del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

Los extremos Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, futbolistas de la selección española de futbol en proceso de recuperación de sendas lesiones musculares, son baja para el amistoso de este lunes contra Perú, por lo que ninguno de los tres viajará a la ciudad mexicana de Puebla, sede del encuentro.

Ninguno de los tres se ejercitó tampoco este domingo con el grupo en la última sesión previa del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que cuenta con el resto de efectivos disponibles para el choque de este lunes, el último de preparación antes del debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde del 15 de junio.

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz tampoco disputaron el amistoso del pasado jueves contra Irak en el estadio Riazor de A Coruña y permanecerán ahora en el campo base de Chattanooga para continuar con su proceso de recuperación.

El extremo del Barcelona se lesionó el pasado 22 de abril, en el duelo contra el Celta de la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports; el del Athletic padeció una dolencia muscular el 10 de mayo, contra el Valencia; y el de Osasuna se lesionó en el tramo final del curso liguero.

No se han entrenado con el grupo en toda la concentración de España, iniciada el pasado 30 de mayo.

Lamine Yamal

El atacante del Barcelona y la selección española Lamine Yamal explicó el por qué se venda la mano derecha para disputar cada partido, una costumbre que comenzó tras darse un golpe y continuó "porque quedaba bien", como si fuera Karim Benzema.

Lamine respondió a preguntas de sus seguidores en su canal de YouTube. Entre ellas el motivo de saltar al terreno de juego con la mano protegida. "Me vendo la mano en los partidos porque jugando a la Play Station di una torta a la tele y me reventé los dedos. Se me hincharon un montón y a partir de ahí me vendé. Y como me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema ya me lo dejé", dijo Lamine que también desveló su aprecio por futbolistas como el español Fabian Ruiz, del París Saint Germain o el belga del Manchester City Jeremy Doku.

¿Un jugador infravalorado? "Fabián Ruiz, del PSG´", indicó el atacante azulgrana, que incluyo también a Gerard Martín y a Mikel Merino en este apartado y que disfruta con las acciones de Doku o su compañero Rayan Cherki durante los partidos. "Fuera del Barcelona disfruto viendo a Doku, y también a Chreki", indicó.

Lamine Yamal, seleccionado de España, no viaja a Puebla a amistoso ante Perú - EFE

*Información EFE.

Etiquetas