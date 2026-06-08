Doblete de Luis Suárez ante Inglaterra en el Mundial 2014

Conoce la historia del doblete más especial en la carrera del "Pistolero" y de la "Celeste".

El 19 de junio de 2014, el uruguayo Luis Suárez marcó un doblete histórico con la selección de Uruguay para vencer a Inglaterra 2 a 1 en la fase de grupos del Mundial de Brasil, pero acá te contamos la historia detrás de esos goles emotivos que hicieron llorar a todos los charrúas.

Faltando tres semanas para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014, el uruguayo Luis Suárez se lesionaba en un juego en la Premier League, cuando jugaba para el Liverpool. Fue el galés Paul Dummett quien comentó una fuerte entrada que prácticamente dejaba sin Mundial al "Pistolero".

Luis Suárez debía ser operado tras la rotura de meniscos en la rodilla izquierda. El uruguayo depositó su fe en Walter Ferreira, el "Manosanta", kinesiólogo de la "Celeste", quien había sido diagnosticado con una enfermedad termina, la cual lo tenía viviendo sus últimos días de vida.

José Mujica nunca dejó solo a Luis Suárez ante la FIFA El llamar “hijos de... “ a personeros de la FIFA le cerró la puerta al entonces Presidente de Uruguay ser nominado al Premio Nobel de la Paz, según sus asesores.

Luis Suárez y el Mundial Brasil 2014

Walter Ferreira dirigió la operación de Luis Suárez, guió su recuperación gracias al trabajo constante que ambos hacían. Bajo toda incertidumbre, Suárez viajó con Uruguay al Mundial de Brasil 2014.

El debut fue desastroso para los uruguayos. Fueron derrotados por Costa Rica 3-1, y Luis Suárez no era titular.

Para la segunda fecha, Uruguay enfrenta a Inglaterra de Wayne Rooney. Sorpresivamente Luis Suárez salía de titular el 19 de junio de 2014, 28 días después de su dolorosa lesión.

Minuto 39, Edinson Cavani centró al área y de cabeza Luis Suárez marcaba el 1-0. Cuando el atacante del Liverpool abrió el marcador, corrió hacia el banquillo del equipo y abrazó a Walter Ferreira, simbolizando el éxito de la recuperación con el hombre que le ayudó a estar a punto en un tiempo récord.

Luego, igualó Wayne Rooney a los 75, siendo un gol casi matador para los uruguayos.

Suárez con kinesiólogo Walter Ferreira - Conmebol

El doblete de Luis Suárez

Minuto 85. El experimentado Fernando Muslera despeja y manda la pelota al territorio inglés, donde el medio Steven Gerrard cabeceó hacia atrás y el balón le quedó a Luis Suárez. El uruguayo tomó la pelota, ingresó al área, se la acomodó con el pie derecho y sacó un derechazo para vencer a Joe Hart y colocar el 2-1.

Lagrimeó Luis Suárez, lloró Walter Ferreira y todo Uruguay enloqueció con el doblete más especial en la historia de la "Celeste".

Uruguay terminaría de segunda de grupo y avanzó a octavos de final, donde fue eliminada por Colombia de James Rodríguez.

El 3 de enero de 2016 murió Walter Ferreira, siendo uno de los golpeas más fuertes para Luis Suárez, quien recientemente renunció a la Selección, pero que más adelante abrió la posibilidad para ser convocado al Mundial 2026, pero Marcelo Bielsa lo dejó fuera de la lista oficial de convocados.

El Mundial 2026 no tendrá al uruguayo Luis Suárez El “Pistolero” renunció a la “Celeste” en el 2024, pero recientemente había dejado las puertas abiertas a un llamado, pero Bielsa dijo no.

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