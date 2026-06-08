Uniformes Coloridos de Jorge Campos en Museo de Guadalajara

La muestra reúne uniformes, pinturas y piezas audiovisuales inspiradas en la carrera del exportero mexicano, uno de los personajes más icónicos en la historia de los Mundiales.

Los coloridos uniformes del exarquero mexicano Jorge Campos son el eje de una exposición en Guadalajara (oeste de México) cuya atmósfera revoca los penaltis atajados por él, pero también la soledad que pueden llegar a sentir los jugadores cuando se disponen a ejecutar el cobro desde los 12 pasos.

"Está hecho de muchos colores que son versiones de los diseños que Jorge Campos hacía durante su vida profesional y lo que quise hacer es revisarlos desde el punto (de vista) del arte", dijo a EFE Mario García Torres, artista creador de la muestra "El que la cambia la falla".

El arquero, quien participó en los mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002 formó parte de la muestra tanto para el acceso a sus uniformes como para crear una colección que evoca la soledad de los jugadores cuando están frente al arco.

"Es una serie de pinturas que están hechas a partir de patear el balón, es decir, a partir de que Jorge Campos patea el balón y lo imprimía contra una tela", aseguró el artista.

Añadió que el trabajo conjunto con el jugador, quien también solía jugar como delantero, dio como resultados piezas que evocan algunos de los goles más famosos en los Mundiales recientes.

"Son piezas diferentes, que es un poco un catálogo de tiros. Un tiro con el empeine, tiro a tres dedos, tiros de lado, un poco tratando de ponerle variables para verlas (las piezas) de una manera distinta", añadió.

La exposición fue inaugurada este sábado en el Museo de las Artes de Zapopan, en el marco de las actividades para encender el ambiente antes del inicio del Mundial 2026 del que Guadalajara será sede de cuatro partidos de la fase de grupos.

"El que la cambia la falla" está compuesta de veinte piezas de pintura y videos realizados ex profeso para la ocasión y que está divida en diversos núcleos o fases en las que confluyen lo gráfico y la imagen a partir de los emblemáticos patrones de los uniformes de Campos.

La exposición estará abierta a partir del 7 de junio y hasta el 6 de septiembre.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (reconocido como estadio Azteca) y se celebrará en los tres países de América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá.

En el caso de México, aparte de la capital con cinco partidos, las otras dos sedes son Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste), cada una con cuatro encuentros.

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