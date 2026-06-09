Guatemaltecos con el nombre de Kylian Mbappé

La curiosa cantidad de personas que llevan el nombre de Kylian Mbappé en Guatemala.

A dos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el Registro Nacional de las Personas (Renap) dio a conocer una curiosa estadística que refleja la influencia del futbol en la sociedad guatemalteca: miles de ciudadanos llevan nombres inspirados en el delantero francés Kylian Mbappé.

De acuerdo con datos actualizados al 8 de junio de 2026, un total de 2 mil 204 personas están registradas con el nombre Kylian en Guatemala. Además, 18 ciudadanos llevan el nombre Mbappé y nueve aparecen inscritos con el nombre completo Kylian Mbappé.

Las cifras evidencian el impacto que las grandes figuras del deporte tienen más allá de las canchas, llegando incluso a influir en una de las decisiones más importantes para muchas familias: la elección del nombre de sus hijos.

Mbappé se ha consolidado como una de las principales estrellas del fútbol mundial durante la última década. Sus actuaciones en torneos internacionales y su protagonismo en la selección de Francia han contribuido a convertir su nombre en una referencia para aficionados alrededor del mundo, incluido Guatemala.

Personas con el nombre de Cristiano Ronaldo en Guatemala

Los registros del Renap muestran que este fenómeno no es exclusivo del futbolista francés. Días atrás, la institución también reveló datos relacionados con otro de los nombres más populares entre los seguidores del balompié: el del portugués Cristiano Ronaldo.

Según estadísticas actualizadas al 3 de junio de 2026, en Guatemala existen 509 personas llamadas Cristiano, mientras que 41 mil 197 ciudadanos están inscritos con el nombre Ronaldo. Asimismo, 189 guatemaltecos llevan registrado el nombre completo Cristiano Ronaldo.

Para el Renap, este tipo de tendencias son una muestra de cómo acontecimientos deportivos, figuras públicas y fenómenos culturales terminan reflejándose en los registros civiles del país.

La entidad, encargada de administrar el sistema de identificación de los guatemaltecos, ha documentado en diversas ocasiones la presencia de nombres inspirados en deportistas, artistas y celebridades internacionales. Entre ellos figuran referencias a destacados futbolistas como Lionel Messi, así como combinaciones creadas por los padres en homenaje a personajes reconocidos.

Más allá de una simple curiosidad estadística, estos registros muestran cómo la pasión por el fútbol también deja huella en la identidad de miles de guatemaltecos.

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