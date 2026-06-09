Mundial 2026: Impacto de US$41,000M en PIB Global

La Copa del Mundo no solo mueve pasiones: tres de cada cuatro habitantes del planeta seguirán el certamen, que tendrá un impacto económico millonario.

Se espera que 6,000 millones de personas, tres de cada cuatro en el planeta, sigan el Mundial de futbol que se inicia este jueves, y que el torneo genere unos US$41,000 millones al PIB global, destaca un estudio publicado por el banco suizo UBS.

El departamento de gestión de fortunas de UBS ha elaborado un informe sobre la evolución de la industria del futbol, en el que el mayor banco de Suiza concluye que este deporte, con cientos de millones de practicantes, se está transformado en algo más institucionalizado, diversificado y "atractivo para la inversión".

El estudio también recuerda que los 20 clubes con mayor facturación alcanzaron una cifra récord de 12,400 millones de euros en la temporada 2024/25, un incremento interanual del 11%.

Por otro lado, destaca UBS, "los modelos de propiedad en el futbol han evolucionado, con una presencia cada vez mayor de capital institucional, participaciones minoritarias y estructuras financieras más".

México, a prueba

Cabe resaltar que el Mundial pondrá a prueba a México más allá de las canchas, al exhibir ante millones de visitantes y observadores internacionales su capacidad económica, logística y operativa, advirtió el analista económico y financiero Manuel Herrejón Suárez.

Aunque el país prevé una importante derrama turística, Herrejón sostuvo a EFE que el verdadero impacto del Mundial estará en la evaluación internacional que enfrentará México en infraestructura, conectividad, movilidad, operación aeroportuaria, energía, telecomunicaciones, sistemas de pago y logística.

Según datos de la Secretaría de Turismo, el Mundial podría atraer 5.5 millones de visitantes, mientras la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estima beneficios por más de US$3,000 millones.

"El Mundial no solamente pondrá a prueba estadios o capacidad hotelera; pondrá a prueba el funcionamiento integral del país frente a millones de personas observándolo al mismo tiempo", señaló.

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