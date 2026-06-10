Activa el Modo Messi en WhatsApp para el Mundial 2026

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó y los aficionados de Lionel Messi han encontrado una nueva forma de demostrar su admiración por el astro argentino.

Con la llegada del Mundial de 2026, miles de aficionados al fútbol buscan nuevas formas de apoyar a sus selecciones y jugadores favoritos. Entre ellos destaca Lionel Messi, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y una de las figuras más importantes del torneo.

En este contexto, ha surgido una tendencia conocida como el "Modo Messi" en WhatsApp, una personalización que permite modificar algunos elementos visuales de la popular aplicación de mensajería. Aunque WhatsApp no cuenta con una función oficial llamada "Modo Messi", los usuarios pueden realizar diversos cambios estéticos utilizando herramientas disponibles en sus dispositivos.

Entre las opciones más populares se encuentra cambiar el fondo de pantalla de los chats por fotografías del futbolista levantando la Copa del Mundo o vistiendo la camiseta albiceleste. Asimismo, es posible modificar la imagen de perfil y los estados para compartir contenido relacionado con el Mundial 2026.

Muchos aficionados también optan por descargar imágenes exclusivas de Messi para utilizarlas como fondo de pantalla principal de su teléfono, logrando una experiencia más personalizada durante el torneo. Otra alternativa consiste en cambiar el ícono de WhatsApp mediante aplicaciones de personalización disponibles para dispositivos Android.

Más del modo Messi

Estas herramientas permiten sustituir el tradicional logo verde por imágenes inspiradas en Lionel Messi. Sin embargo, los expertos recomiendan descargar únicamente aplicaciones seguras y verificadas para evitar riesgos de seguridad o problemas con la información personal.

Para cambiar el fondo de chats en el modo Messi en WhatsApp, debes descargar imágenes del astro argentino. Hecho esto, sigue estos pasos:

Abrir WhatsApp

Ir a ‘Ajustes’ y a ‘Chats’

Seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’

Pulsar ‘Fondo’ y ‘Seleccionar desde Fotos’

Escoger la fotografía en cuestión

Ajustar tamaño y guardar cambios

Tanto Android como iOS requieren un mínimo de espacio libre para funcionar de manera estable: Google recomienda mantener entre el 10 y el 15% del almacenamiento total disponible, mientras que Apple sugiere al menos 1 GB libre en todo momento.

Etiquetas