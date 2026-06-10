 Inglaterra vence a Costa Rica en duelo previo a Mundial 2026
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11 junio / 13:00
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Germany GER
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Curacao CUR
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Ecuador ECU
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Japan JAP
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Belgium BEL
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Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
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Algeria ALG
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Jordan JOR
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Argentina ARG
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D.R. Congo DCR
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Croatia CRO
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Inglaterra afina su máquina para el Mundial 2026

por Oscar Coronado
Inglaterra derrotó a Costa Rica en su último ensayo previo al Mundial 2026
Inglaterra derrotó a Costa Rica en su último ensayo previo al Mundial 2026 / FOTO: @England

Este miércoles, los ingleses enfrentaron a los costarricenses en el último amistoso previo a su participación mundialista.

Liderada por el desequilibrio de Anthony Gordon la selección de Inglaterra goleó este miércoles por 3-0 a una inofensiva Costa Rica, en un partido jugado en la ciudad estadounidense de Orlando en donde los ingleses afinaron su máquina con miras al Mundial de 2026.

Los goles ingleses fueron marcados por Declan Rise, Anthony Gordon y Ollie Watkins, lo que reflejó la superioridad ejercida durante todo el partido, aunque el resultado pudo haber sido más abultado frente a la frágil defensa del equipo costarricense dirigido por el entrenador argentino Fernando Batista.

El nuevo fichaje del Barcelona, el extremo Anthony Gordon, fue la principal figura del ataque inglés y quedó demostrado al minuto 9 cuando realizó una jugada individual por la izquierda, ingresó al área y sirvió la pelota en una diagonal atrasada para que Declan Rice abriera el marcador con un remate cruzado.

Foto embed
Ollie Watkins fue declarado el jugador del partido en el amistoso Inglaterra vs. Costa Rica - @England

Inglaterra liquida a Costa Rica

En el segundo tiempo la tónica del partido fue la misma con un Inglaterra dominante y una Costa Rica asfixiada en la salida y sin ideas para la transición.

Una gran jugada individual de Bellingham derivó en un remate de Eze que se desvió en el brazo del costarricense Araya, ante lo cual la árbitro sancionó penalti que fue convertido en gol por Gordon al minuto 68.

El 3-0 fue obra de Ollie Watkins, quien a bocajarro aprovechó un rebote del portero Abraham Madriz tras un remate de Rogers.

A partir del minuto 60 el entrenador Tuchel cambió a todo el equipo inglés para darle rodaje a todo el plantel y administrar las vargas con miras al Mundial de 2026, en el que debutará contra Croacia el 17 de junio, para luego enfrentarse a Ghana, el día 23, y a Panamá el 27, sus rivales del grupo L.

Inglaterra lo intentó insistentemente para ampliar el marcador, pero los delanteros lucieron desacertados a la hora de definir frente a la portería.

Este fue el tercer partido que disputan Costa Rica e Inglaterra, con saldo de dos victorias inglesas y un empate.

*Información EFE.

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