 Portugal vence a Nigeria en su último partido amistoso
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Belgium BEL
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New Zealand NZE
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Jordan JOR
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Portugal POR
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
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Portugal vence a Nigeria en su último amistoso previo al Mundial

por Christoper Chang
Celebración de Portugal en el partido amistoso ante Nigeria - EFE
Celebración de Portugal en el partido amistoso ante Nigeria / FOTO: Agencia EFE

Portugal derrotó 2-1 a Nigeria en Leiria y cerró con victoria su preparación para el Mundial 2026. Los lusitanos viajarán ahora a Estados Unidos para su debut.

Portugal cerró con éxito su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras imponerse por 2-1 a Nigeria en un partido amistoso disputado en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, en la ciudad de Leiria. El conjunto dirigido por Roberto Martínez mostró solidez y capacidad de reacción en su último compromiso antes de emprender el viaje hacia Norteamérica, donde buscará convertirse en uno de los protagonistas de la máxima cita del fútbol mundial.

La selección portuguesa tomó la ventaja al minuto 23 gracias a una anotación de Pedro Neto, quien culminó una destacada jugada ofensiva para adelantar a su equipo. Sin embargo, Nigeria respondió antes del descanso y encontró el empate al minuto 37 por medio de Akor Adams, quien aprovechó una oportunidad en el área para devolver la igualdad al marcador y mantener vivas las aspiraciones de las Águilas Verdes.

Portugal lista para el inicio del Mundial 2026

Durante la segunda mitad, Portugal incrementó la intensidad de su juego y generó varias ocasiones de peligro. La insistencia tuvo recompensa al minuto 75, cuando Francisco Conceição apareció para marcar el gol de la victoria y sellar el triunfo lusitano. Con este resultado, los europeos concluyen su fase de preparación con buenas sensaciones y confianza de cara al inicio de la competencia mundialista.

Tras este compromiso, la delegación portuguesa pondrá rumbo a Estados Unidos, donde estableció su campamento base en el estado de Florida. La elección de esta sede responde a la intención del cuerpo técnico de priorizar la privacidad del grupo, reducir la presión mediática y facilitar la adaptación a las condiciones climáticas de calor y humedad que encontrarán durante el torneo.

Portugal debutará en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio frente a la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, en un encuentro programado para las 11:00 horas.

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Cristiano Ronaldo en el partido amistoso entre Portugal y Nigeria - Agencia EFE
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