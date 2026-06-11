 Andrea Bocelli y Ejae brillan con 'DNA', himno del Mundial
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- South Korea South Korea Czech Republic Czech Republic --
11 junio / 20:00
Grupo A
Czech Republic Mexico South Africa South Korea
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Andrea Bocelli y EJAE deslumbran con 'DNA', el nuevo himno del Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Andrea Bocelli y Ejae en el Mundial, Redes sociales
Andrea Bocelli y Ejae en el Mundial / FOTO: Redes sociales

Las redes sociales también se rindieron ante la elegancia de EJAE, cuyo vestido se convirtió en uno de los temas más comentados de la inauguración del Mundial 2026.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 estuvo repleta de estrellas internacionales, pero uno de los momentos más memorables llegó con la presentación oficial de DNA, uno de los himnos oficiales del torneo.

La canción reúne el talento del legendario tenor italiano Andrea Bocelli, la cantante surcoreana EJAE, la rapera estadounidense Megan Thee Stallion y el reconocido productor y DJ francés David Guetta. Aunque Megan forma parte de la versión de estudio, fueron Bocelli y EJAE quienes protagonizaron la interpretación en vivo durante la ceremonia celebrada en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La actuación logró emocionar a miles de asistentes en el estadio y a millones de espectadores alrededor del mundo, convirtiéndose rápidamente en uno de los segmentos más comentados del espectáculo.

Foto embed
Andrea Bocelli y Ejae - Redes sociales

Una mezcla entre tradición y modernidad

DNA fue presentada oficialmente por la FIFA como una canción que representa la esencia del fútbol y la pasión que une a millones de personas alrededor del planeta.

La organización describió el tema como un puente entre la historia del fútbol y su futuro, combinando la potencia vocal de Andrea Bocelli con la frescura del K-pop representada por EJAE, además de los elementos urbanos aportados por Megan Thee Stallion y la producción electrónica característica de David Guetta.

"Esto es más que un simple juego: es nuestro ADN", señala una de las frases centrales de la canción, que busca transmitir la conexión emocional que el fútbol genera entre aficionados de distintas culturas y generaciones.

Durante la presentación, las imágenes proyectadas en las pantallas gigantes mostraban momentos históricos de los Mundiales, combinados con escenas de aficionados celebrando en distintos países anfitriones.

Andrea Bocelli recibe una ovación

A sus 67 años, Andrea Bocelli volvió a demostrar por qué es considerado uno de los artistas más admirados del mundo.

El tenor apareció en el escenario con un elegante traje y fue recibido con una ovación por parte de los asistentes. Su interpretación aportó solemnidad y emoción al espectáculo, elevando el tono épico de la canción.

Las redes sociales se llenaron de comentarios elogiando la calidad vocal del cantante italiano.

"Andrea Bocelli nunca falla", "Una voz que pone la piel de gallina" y "El momento más emocionante de la inauguración" fueron algunos de los mensajes compartidos por los espectadores.

Previo a la ceremonia, Bocelli expresó el significado especial que tiene para él formar parte de este evento.

"El título de la canción, DNA, lo dice todo. El fútbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Ser invitado a cantar el himno del Mundial 2026 y participar en la ceremonia de apertura es un honor que me emociona profundamente", indicó en declaraciones difundidas por la FIFA.

EJAE conquista con su voz y elegancia

La gran revelación de la noche para muchos espectadores fue EJAE.

La cantante y compositora surcoreana no solo impresionó por su potente interpretación vocal, sino también por su presencia escénica y elegancia.

Foto embed
Andrea Bocelli y Ejae - Redes sociales

Para la ocasión lució un espectacular vestido de gala que destacó sobre el escenario y que rápidamente generó conversación en redes sociales. Los usuarios elogiaron el diseño, la sofisticación del atuendo y la manera en que complementó la presentación junto a Bocelli.

"Parecía una princesa", "El vestido más elegante de toda la inauguración" y "EJAE se robó todas las miradas" fueron algunos de los comentarios que aparecieron durante la transmisión.

Muchos aficionados también destacaron la química artística entre la cantante asiática y el tenor italiano, una combinación poco habitual que terminó siendo uno de los mayores aciertos del espectáculo.

Etiquetas
Andrea BocelliMundial 2026ceremonia inauguralEJAE#ViralesMundial2026himno oficialDNA

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver