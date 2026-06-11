Andrea Bocelli y Ejae brillan con 'DNA', himno del Mundial

Las redes sociales también se rindieron ante la elegancia de EJAE, cuyo vestido se convirtió en uno de los temas más comentados de la inauguración del Mundial 2026.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 estuvo repleta de estrellas internacionales, pero uno de los momentos más memorables llegó con la presentación oficial de DNA, uno de los himnos oficiales del torneo.

La canción reúne el talento del legendario tenor italiano Andrea Bocelli, la cantante surcoreana EJAE, la rapera estadounidense Megan Thee Stallion y el reconocido productor y DJ francés David Guetta. Aunque Megan forma parte de la versión de estudio, fueron Bocelli y EJAE quienes protagonizaron la interpretación en vivo durante la ceremonia celebrada en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La actuación logró emocionar a miles de asistentes en el estadio y a millones de espectadores alrededor del mundo, convirtiéndose rápidamente en uno de los segmentos más comentados del espectáculo.

Andrea Bocelli y Ejae - Redes sociales

Una mezcla entre tradición y modernidad

DNA fue presentada oficialmente por la FIFA como una canción que representa la esencia del fútbol y la pasión que une a millones de personas alrededor del planeta.

La organización describió el tema como un puente entre la historia del fútbol y su futuro, combinando la potencia vocal de Andrea Bocelli con la frescura del K-pop representada por EJAE, además de los elementos urbanos aportados por Megan Thee Stallion y la producción electrónica característica de David Guetta.

"Esto es más que un simple juego: es nuestro ADN", señala una de las frases centrales de la canción, que busca transmitir la conexión emocional que el fútbol genera entre aficionados de distintas culturas y generaciones.

Durante la presentación, las imágenes proyectadas en las pantallas gigantes mostraban momentos históricos de los Mundiales, combinados con escenas de aficionados celebrando en distintos países anfitriones.

Andrea Bocelli recibe una ovación

A sus 67 años, Andrea Bocelli volvió a demostrar por qué es considerado uno de los artistas más admirados del mundo.

El tenor apareció en el escenario con un elegante traje y fue recibido con una ovación por parte de los asistentes. Su interpretación aportó solemnidad y emoción al espectáculo, elevando el tono épico de la canción.

Las redes sociales se llenaron de comentarios elogiando la calidad vocal del cantante italiano.

"Andrea Bocelli nunca falla", "Una voz que pone la piel de gallina" y "El momento más emocionante de la inauguración" fueron algunos de los mensajes compartidos por los espectadores.

Previo a la ceremonia, Bocelli expresó el significado especial que tiene para él formar parte de este evento.

"El título de la canción, DNA, lo dice todo. El fútbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Ser invitado a cantar el himno del Mundial 2026 y participar en la ceremonia de apertura es un honor que me emociona profundamente", indicó en declaraciones difundidas por la FIFA.

EJAE conquista con su voz y elegancia

La gran revelación de la noche para muchos espectadores fue EJAE.

La cantante y compositora surcoreana no solo impresionó por su potente interpretación vocal, sino también por su presencia escénica y elegancia.

Andrea Bocelli y Ejae - Redes sociales

Para la ocasión lució un espectacular vestido de gala que destacó sobre el escenario y que rápidamente generó conversación en redes sociales. Los usuarios elogiaron el diseño, la sofisticación del atuendo y la manera en que complementó la presentación junto a Bocelli.

"Parecía una princesa", "El vestido más elegante de toda la inauguración" y "EJAE se robó todas las miradas" fueron algunos de los comentarios que aparecieron durante la transmisión.

Muchos aficionados también destacaron la química artística entre la cantante asiática y el tenor italiano, una combinación poco habitual que terminó siendo uno de los mayores aciertos del espectáculo.

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