 Cuauhtémoc Blanco confía en una victoria de México
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- South Korea South Korea Czech Republic Czech Republic --
11 junio / 20:00
Grupo A
Czech Republic Mexico South Africa South Korea
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Histórico futbolista mexicano lanza advertencia a los rivales del Grupo A (VIDEO)

por Oliver Paniagua
Cuauhtémoc Blanco confía en una victoria contundente de México en el arranque del Mundial 2026., Redes sociales.
Cuauhtémoc Blanco confía en una victoria contundente de México en el arranque del Mundial 2026. / FOTO: Redes sociales.

Leyenda mexicana genera polémica tras contundente comentario sobre el Mundial.

El histórico exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco expresó su confianza en que la Selección Mexicana iniciará con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026, al pronosticar una victoria de 3-0 frente a Sudáfrica en el partido inaugural.

Blanco, una de las máximas figuras en la historia del futbol mexicano, manifestó su respaldo al Tri y aseguró que el equipo tiene la capacidad para conseguir un triunfo convincente en su debut mundialista.

Durante una entrevista concedida a un medio colombiano, el exseleccionado también fue consultado sobre el desempeño que tendría México en la Copa del Mundo. Entre risas y en tono de broma, respondió que a sus rivales "les iban a partir su madre a todos", comentario que rápidamente generó reacciones entre los aficionados.

Entre aplausos y muestras de cariño 

La presencia de Cuauhtémoc Blanco no pasó desapercibida en los alrededores del Estadio Azteca, donde se disputó el encuentro inaugural del torneo. El exjugador sorprendió a los aficionados que se dirigían al recinto deportivo y fue recibido con aplausos, fotografías y muestras de cariño.

Custodiado por voluntarios de la organización, Blanco avanzó entre la multitud mientras decenas de seguidores coreaban su nombre y recordaban sus mejores momentos con la camiseta mexicana.

El exdelantero también lamentó no poder formar parte de la máxima fiesta del fútbol mundial debido a su edad, aunque dejó claro que seguirá apoyando a la selección desde las gradas y como uno de sus más fieles seguidores.

Considerado uno de los futbolistas más emblemáticos de México, Cuauhtémoc Blanco disputó tres Copas del Mundo (1998, 2002 y 2010), marcó goles mundialistas en distintos torneos y dejó una huella imborrable tanto con la Selección Mexicana como con el Club América, equipo con el que se convirtió en ídolo y referente de varias generaciones.

Etiquetas
Futbol MexicanoSelección mexicanaGrupo ACuauhtémoc BlancoCopa del Mundo 2026reacción afición

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver