Cuauhtémoc Blanco confía en una victoria de México

Leyenda mexicana genera polémica tras contundente comentario sobre el Mundial.

El histórico exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco expresó su confianza en que la Selección Mexicana iniciará con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026, al pronosticar una victoria de 3-0 frente a Sudáfrica en el partido inaugural.

Blanco, una de las máximas figuras en la historia del futbol mexicano, manifestó su respaldo al Tri y aseguró que el equipo tiene la capacidad para conseguir un triunfo convincente en su debut mundialista.

Durante una entrevista concedida a un medio colombiano, el exseleccionado también fue consultado sobre el desempeño que tendría México en la Copa del Mundo. Entre risas y en tono de broma, respondió que a sus rivales "les iban a partir su madre a todos", comentario que rápidamente generó reacciones entre los aficionados.

Entre aplausos y muestras de cariño

La presencia de Cuauhtémoc Blanco no pasó desapercibida en los alrededores del Estadio Azteca, donde se disputó el encuentro inaugural del torneo. El exjugador sorprendió a los aficionados que se dirigían al recinto deportivo y fue recibido con aplausos, fotografías y muestras de cariño.

Custodiado por voluntarios de la organización, Blanco avanzó entre la multitud mientras decenas de seguidores coreaban su nombre y recordaban sus mejores momentos con la camiseta mexicana.

El exdelantero también lamentó no poder formar parte de la máxima fiesta del fútbol mundial debido a su edad, aunque dejó claro que seguirá apoyando a la selección desde las gradas y como uno de sus más fieles seguidores.

Considerado uno de los futbolistas más emblemáticos de México, Cuauhtémoc Blanco disputó tres Copas del Mundo (1998, 2002 y 2010), marcó goles mundialistas en distintos torneos y dejó una huella imborrable tanto con la Selección Mexicana como con el Club América, equipo con el que se convirtió en ídolo y referente de varias generaciones.

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