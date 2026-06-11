Julián Quiñones: Primer Gol del Mundial 2026 en la Historia

El futbolista colombiano, naturalizado mexicano, se convirtió en el primer anotador del torneo durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El mayor evento deportivo de futbol ya tiene a su primer protagonista. Julián Andrés Quiñones inscribió su nombre en la historia al marcar el primer gol del torneo durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Ciudad de México.

La anotación llegó al minuto 9, con un gran disparo del jugador que milita en el equipo de Al-Qadsiah, en Arabia.

Esta acción desató la euforia de los millones de aficionados mexicanos y abrió oficialmente la cuenta goleadora de la vigésima tercera edición de la máxima cita del balompié.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

En un torneo histórico por ser el primero con 48 selecciones participantes, el gol de Quiñones adquiere un significado especial, pues quedará registrado como el tanto que puso en marcha la competencia más grande organizada por la FIFA.

Más allá de la ventaja parcial para México la anotación permitió al futbolista unirse a una selecta lista de jugadores que han tenido el privilegio de marcar el primer gol de una Copa del Mundo, una estadística que suele permanecer en los registros históricos durante décadas.

¿Quién marcó el primer gol en las últimas ediciones?

2022: Enner Valencia (Ecuador)

2018: Yuri Gazinski (Rusia)

2014: Marcelo (autogol a favor de Croacia)

2010: Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica)

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