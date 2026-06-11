La cuenta pendiente de México en los partidos inaugurales

Ninguna selección ha disputado tantos partidos inaugurales de Copa del Mundo como México, pero un dato negativo sigue pendiente de ser borrado

México iniciará su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un desafío adicional más allá de sumar sus primeros puntos en el torneo. La selección mexicana enfrentará a Sudáfrica este 11 de junio a las 13:00 horas en el partido inaugural, que se disputará en el emblemático Estadio Azteca, con la misión de romper una estadística que la ha acompañado durante décadas: nunca ha logrado ganar un encuentro inaugural de una Copa del Mundo.

El combinado tricolor ostenta un récord poco conocido, pero significativo. México es la selección que más veces ha participado en el partido de apertura de un Mundial, con siete apariciones previas y una octava programada para esta edición. Sin embargo, el dato adquiere un matiz negativo al revisar los resultados. Desde el primer encuentro en la historia de los Mundiales, disputado en 1930 ante Uruguay y perdido por 4-1, hasta el empate 1-1 frente a Sudáfrica en 2010, el equipo mexicano no ha conseguido celebrar una victoria en el estreno de la máxima cita futbolística.

México y Sudáfrica se enfrentaron por última vez en el Mundial de 2010 - FIFA

México busca ponerle fin a un dato negativo

La lista de resultados refleja una larga deuda pendiente. En Brasil 1950 cayó 4-0 ante la selección anfitriona de aquel torneo; en Suiza 1954 volvió a perder frente a Brasil por 5-0; en Suecia 1958 fue derrotado 3-0 por los locales; y en Chile 1962 sufrió otra caída ante Brasil por 2-0. Más adelante, en México 1970 logró rescatar un empate sin goles contra la Unión Soviética, mientras que en Sudáfrica 2010 igualó 1-1 ante el conjunto anfitrión. Ahora, frente a su afición y en un escenario histórico, buscará cambiar esa tendencia.

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, reconoció recientemente en conferencia de prensa que desconocía esta curiosa estadística. El estratega señaló que compartiría el dato con sus jugadores como una motivación extra antes de saltar al terreno de juego.

Además, el encuentro tendrá un ingrediente especial para la historia del futbol mundial, ya que el Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes, tras haber sido sede en las ediciones de 1970 y 1986. Con la mirada puesta en el futuro, México intentará que esta nueva página también marque el fin de una racha que se ha mantenido intacta durante casi un siglo.

La emoción de jugar un Mundial en tu país. ?



Las palabras de nuestro DT, Javier Aguirre en el día previo al debut. ¡Vamos todos juntos! ??#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/4zKnFMJeAW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

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