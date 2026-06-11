Ochoa, récord de seis Mundiales aunque no juegue

Desde la banca, Ochoa escribe historia en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 continúa dejando hechos inéditos desde su jornada inaugural. En el partido entre México y Sudáfrica, Guillermo "Memo" Ochoa se convirtió en el primer jugador en alcanzar seis participaciones en la Copa del Mundo, estableciendo un nuevo registro en la historia del torneo.

A sus 40 años, el arquero mexicano apareció en el banquillo del Tri durante el debut mundialista, suficiente para inscribir su nombre en un logro que ningún otro futbolista había conseguido hasta ahora.

La marca adquiere un valor simbólico dentro de su carrera, marcada por la constancia en el máximo nivel. Ochoa había manifestado tras el Mundial de Qatar 2022 su deseo de llegar a una nueva edición del torneo, especialmente si esta se disputaba en México, objetivo que finalmente cumplió.

Aunque su rol en el equipo aún no está definido, su presencia en la convocatoria oficial le permite establecer un récord absoluto de participaciones mundialistas, por encima de figuras históricas del fútbol internacional.

El guardameta mexicano no será el único en alcanzar seis Copas del Mundo en esta edición. Lionel Messi con Argentina y Cristiano Ronaldo con Portugal también llegarán a esa cifra durante el torneo. Sin embargo, Ochoa ya se adelantó al convertirse en el primero en lograrlo.

Una trayectoria de casi dos décadas en los Mundiales

El recorrido de Ochoa en la Copa del Mundo comenzó en Alemania 2006, cuando fue convocado por primera vez como parte del plantel mexicano. Desde entonces, su presencia se mantuvo constante en cada ciclo mundialista.

En Sudáfrica 2010 volvió a formar parte del equipo, aunque sin participación en cancha. Su consolidación llegó en Brasil 2014, donde firmó actuaciones que lo proyectaron internacionalmente.

En Rusia 2018 se afianzó como titular y pieza clave del equipo, mientras que en Qatar 2022 disputó su quinta Copa del Mundo consecutiva como referente del Tri.

Con esta sexta participación en 2026, Ochoa alcanza un registro que lo coloca en la élite histórica del fútbol mundial, por encima de una lista reducida de futbolistas que lograron extender su carrera a lo largo de más de veinte años en la máxima competencia.

Más allá de lo que ocurra en el torneo, su nombre ya quedó asociado a uno de los hitos más importantes de la historia reciente de la Copa del Mundo.

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