 Ochoa, récord de seis Mundiales aunque no juegue
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-- South Korea South Korea Czech Republic Czech Republic --
11 junio / 20:00
Grupo A
Czech Republic Mexico South Africa South Korea
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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El récord mundialista que logró "Memo" Ochoa antes que Messi y Cristiano

por Oliver Paniagua
Ochoa hace historia con seis Mundiales., Instagram / yosoy8a
Ochoa hace historia con seis Mundiales. / FOTO: Instagram / yosoy8a

Desde la banca, Ochoa escribe historia en la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 continúa dejando hechos inéditos desde su jornada inaugural. En el partido entre México y Sudáfrica, Guillermo "Memo" Ochoa se convirtió en el primer jugador en alcanzar seis participaciones en la Copa del Mundo, estableciendo un nuevo registro en la historia del torneo.

A sus 40 años, el arquero mexicano apareció en el banquillo del Tri durante el debut mundialista, suficiente para inscribir su nombre en un logro que ningún otro futbolista había conseguido hasta ahora.

La marca adquiere un valor simbólico dentro de su carrera, marcada por la constancia en el máximo nivel. Ochoa había manifestado tras el Mundial de Qatar 2022 su deseo de llegar a una nueva edición del torneo, especialmente si esta se disputaba en México, objetivo que finalmente cumplió.

Aunque su rol en el equipo aún no está definido, su presencia en la convocatoria oficial le permite establecer un récord absoluto de participaciones mundialistas, por encima de figuras históricas del fútbol internacional.

El guardameta mexicano no será el único en alcanzar seis Copas del Mundo en esta edición. Lionel Messi con Argentina y Cristiano Ronaldo con Portugal también llegarán a esa cifra durante el torneo. Sin embargo, Ochoa ya se adelantó al convertirse en el primero en lograrlo.

Una trayectoria de casi dos décadas en los Mundiales

El recorrido de Ochoa en la Copa del Mundo comenzó en Alemania 2006, cuando fue convocado por primera vez como parte del plantel mexicano. Desde entonces, su presencia se mantuvo constante en cada ciclo mundialista.

En Sudáfrica 2010 volvió a formar parte del equipo, aunque sin participación en cancha. Su consolidación llegó en Brasil 2014, donde firmó actuaciones que lo proyectaron internacionalmente.

En Rusia 2018 se afianzó como titular y pieza clave del equipo, mientras que en Qatar 2022 disputó su quinta Copa del Mundo consecutiva como referente del Tri.

Con esta sexta participación en 2026, Ochoa alcanza un registro que lo coloca en la élite histórica del fútbol mundial, por encima de una lista reducida de futbolistas que lograron extender su carrera a lo largo de más de veinte años en la máxima competencia.

Más allá de lo que ocurra en el torneo, su nombre ya quedó asociado a uno de los hitos más importantes de la historia reciente de la Copa del Mundo.

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