 Uniforme Morado de Corea del Sur en Mundial 2026
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11 junio / 20:00
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
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Turkey TUR
USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
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Ecuador ECU
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Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
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New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
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Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

Mundial 2026: uniforme morado de Corea del Sur desata locura entre fans de BTS

por Sandy Sandoval
BTS Corea del Sur Mundial 2026, Redes sociales
BTS Corea del Sur Mundial 2026 / FOTO: Redes sociales

¿La camiseta más ARMY del Mundial 2026? La nueva indumentaria visitante de Corea del Sur se volvió viral por su intenso color morado y su diseño floral.

En medio de la fiebre mundialista, Corea del Sur se ha convertido en tema de conversación por el llamativo diseño de su camiseta visitante.

Su camiseta alternativa para el torneo se volvió viral en redes sociales debido a un detalle que llamó inmediatamente la atención de millones de seguidores de BTS alrededor del mundo: su color morado.

Aunque el uniforme fue diseñado por Nike como un homenaje a elementos culturales del país asiático, muchos fanáticos del fenómeno global del K-pop no tardaron en relacionarlo con el famoso lema "I Purple You", popularizado por V, integrante de BTS.

Una camiseta que no pasó desapercibida

El nuevo uniforme presenta una base en distintos tonos de morado con un diseño floral que cubre gran parte de la camiseta.

A diferencia de otros modelos más sobrios utilizados por la selección surcoreana en torneos anteriores, esta versión apuesta por una imagen más llamativa y artística.

Los detalles en azul y verde menta complementan el diseño, mientras que el escudo de la selección aparece acompañado por elementos gráficos inspirados en la identidad cultural del país.

Tras filtrarse las imágenes, la camiseta rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios destacaron su parecido con la estética frecuentemente asociada a BTS y a su fandom.

La inspiración real detrás del diseño

Aunque muchos seguidores comenzaron a relacionar el uniforme con la banda surcoreana, la inspiración oficial tiene otro origen.

El diseño está basado en la Mugunghwa, también conocida como rosa de Sarón, la flor nacional de Corea del Sur.

Esta flor es uno de los símbolos más importantes del país y representa perseverancia, resistencia y eternidad. Su presencia es habitual en monumentos, documentos oficiales y expresiones culturales surcoreanas.

Precisamente las formas florales que aparecen en la camiseta buscan rendir homenaje a este emblema nacional.

Por ello, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial de Nike, de la Federación de Fútbol de Corea del Sur o de BTS que vincule el uniforme con el grupo musical.

El poder del color morado

Sin embargo, para millones de personas alrededor del mundo, el morado tiene un significado especial.

La frase "I Purple You" fue creada por Kim Taehyung, conocido artísticamente como V, durante un encuentro con seguidores en 2016.

En aquella ocasión explicó que el color morado representa amor, confianza y apoyo duradero, un mensaje que rápidamente fue adoptado por ARMY como símbolo de la relación entre BTS y sus seguidores.

Desde entonces, el color se convirtió en un sello distintivo del fandom y suele estar presente en conciertos, campañas especiales, productos oficiales e iniciativas impulsadas por los fanáticos.

Por esa razón, cuando comenzaron a circular las imágenes de la camiseta mundialista, miles de usuarios reaccionaron de inmediato.

Las redes sociales la bautizan como "la camiseta más ARMY"

Las publicaciones relacionadas con el uniforme generaron miles de comentarios en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Algunos usuarios bromearon diciendo que Corea del Sur jugaría el Mundial "representando a ARMY", mientras otros aseguraron que se trata de una de las camisetas más bonitas del torneo.

Incluso varios seguidores destacaron que la combinación entre el diseño floral y el color morado parecía creada especialmente para el fandom del grupo.

Por el momento se desconoce si Corea del Sur utilizará esta camiseta el día de hoy en su primer partido del Mundial 2026. Sin embargo, la han utilizado en partidos anteriores.  

Etiquetas
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