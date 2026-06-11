Shakira: ¿Usó Doble en la Inauguración del Mundial 2026?

¿Era Shakira o una doble? La presentación de la colombiana en el Mundial 2026 desata polémica en redes sociales.

La inauguración del Mundial 2026 reunió a millones de espectadores frente a sus pantallas y a más de 80 mil aficionados en el Estadio Ciudad de México. Entre las figuras más esperadas se encontraba Shakira, quien volvió a estar ligada al evento futbolístico más importante del planeta después de haber protagonizado algunos de los himnos mundialistas más exitosos de la historia.

Sin embargo, más allá de su actuación musical, la cantante colombiana terminó convirtiéndose en tendencia por una razón inesperada: numerosos usuarios comenzaron a cuestionar si la artista que apareció sobre el escenario era realmente ella.

Las dudas surgieron apenas comenzaron a circular fotografías y videos de la ceremonia inaugural. En distintas plataformas digitales aparecieron comentarios de usuarios que aseguraban notar diferencias en el rostro y la apariencia física de la intérprete de Hips Don't Lie y Waka Waka.

La teoría que se volvió viral

Pocas horas después de la presentación, las redes sociales se llenaron de publicaciones que planteaban una curiosa teoría: Shakira habría utilizado una doble durante parte de su participación en la ceremonia.

Algunos usuarios compartieron capturas de pantalla de la transmisión televisiva señalando supuestas diferencias en los rasgos faciales de la artista.

"Esta no es Shakira ni de chiste", "¿Soy el único que piensa que esa no era Shakira?", "Esa no es la verdadera Shakira", estos fueron algunos de los mensajes que comenzaron a multiplicarse en plataformas como X, TikTok e Instagram.

La conversación creció rápidamente y el nombre de la cantante se ubicó entre las principales tendencias relacionadas con el arranque del Mundial.

¿Qué alimentó las especulaciones?

La polémica surgió principalmente por algunas tomas realizadas a larga distancia durante la transmisión oficial.

Varios usuarios señalaron que ciertos ángulos mostraban un rostro diferente al que están acostumbrados a ver en las apariciones públicas de la artista.

Otros comentaron que la iluminación del escenario, la calidad de algunas imágenes y los movimientos constantes de las cámaras pudieron haber contribuido a crear una percepción distinta.

Además, la transmisión incluyó planos generales del estadio, tomas aéreas y secuencias con efectos visuales que dificultaban apreciar claramente los detalles del rostro de los artistas.

Para algunos espectadores, estas condiciones fueron suficientes para generar dudas y alimentar las teorías que comenzaron a circular en internet.

Los fans salen en defensa de Shakira

Mientras las especulaciones crecían, miles de seguidores de la cantante salieron en su defensa.

Muchos usuarios consideraron que la polémica carecía de fundamento y explicaron que las diferencias observadas podían atribuirse a factores técnicos propios de una transmisión en vivo.

Shakira - Shakira

Otros señalaron que la artista luce diferente dependiendo del maquillaje, la iluminación, los filtros de cámara e incluso la distancia desde la cual se captan las imágenes.

Una actuación que marcó la inauguración

Más allá de la polémica, la participación de Shakira fue una de las más comentadas de toda la ceremonia.

La artista colombiana apareció como una de las figuras centrales del espectáculo inaugural y logró conectar rápidamente con los asistentes, quienes corearon sus canciones desde las gradas.

Su presencia tenía además un significado especial debido a su estrecha relación con la historia de los Mundiales. A lo largo de los años, Shakira ha sido protagonista de algunos de los momentos musicales más recordados del torneo, especialmente con éxitos como Waka Waka (This Time for Africa), convertido en uno de los himnos futbolísticos más populares de todos los tiempos.

En esta ocasión, la cantante regresó al escenario mundialista para interpretar parte del repertorio preparado para la ceremonia y reafirmar su vínculo con el fútbol internacional. A través de sus redes sociales expresó el orgullo de participar en esta fiesta futbolista.

Etiquetas