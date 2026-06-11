Raúl Jiménez llora tras marcar en el Mundial 2026

El delantero mexicano fue protagonista en el triunfo sobre Sudáfrica y no pudo contener las lágrimas tras una anotación cargada de significado personal.

El Estadio Azteca estalló de emoción con el gol de Raúl Jiménez en el juego inaugural del Mundial 2026, pero la imagen que quedará grabada en la memoria de millones de aficionados ocurrió segundos después.

El delantero mexicano rompió en llanto durante la celebración, en una escena que reflejó mucho más que la alegría de marcar en una Copa del Mundo.

Jiménez, uno de los futbolistas más experimentados de la selección mexicana, encontró el gol en el partido inaugural del Mundial 2026 frente a Sudáfrica y señaló al cielo antes de ser abrazado por sus compañeros. La emoción fue evidente. Las lágrimas aparecieron mientras el atacante era rodeado por el resto del equipo.

El tanto tuvo un significado especial para el jugador, quien recordó a su padre fallecido en marzo pasado, una de las personas más importantes en su carrera futbolística.

El delantero ha hablado en distintas ocasiones sobre el respaldo que recibió de su familia desde sus primeros pasos en el futbol y sobre la influencia que tuvo su padre en su formación personal y deportiva.

La anotación, la segunda del Mundial 2026, también representó otro capítulo de superación en la trayectoria del atacante nacido en Tepeji del Río, Hidalgo. A lo largo de su carrera, Jiménez ha enfrentado momentos difíciles, especialmente tras la fractura de cráneo sufrida en 2020 mientras jugaba en la Premier League inglesa, una lesión que puso en duda su continuidad en el fútbol profesional. Sin embargo, logró regresar a las canchas y recuperar su nivel competitivo.

Para el delantero de 35 años, el Mundial 2026 representa además una oportunidad única. Se trata de su cuarta participación en una Copa del Mundo con México, después de haber formado parte de las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Etiquetas