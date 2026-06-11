 Raúl Jiménez llora tras marcar en el Mundial 2026
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-- South Korea South Korea Czech Republic Czech Republic --
11 junio / 20:00
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
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Qatar QAT
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
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Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Raúl Jiménez rompe en llanto tras marcar en el Mundial 2026: un gol dedicado a su padre

por Amilcar Avila
Raúl Jiménez le dedica el gol a su papá, Selección de México
Raúl Jiménez le dedica el gol a su papá / FOTO: Selección de México

El delantero mexicano fue protagonista en el triunfo sobre Sudáfrica y no pudo contener las lágrimas tras una anotación cargada de significado personal.

El Estadio Azteca estalló de emoción con el gol de Raúl Jiménez en el juego inaugural del Mundial 2026, pero la imagen que quedará grabada en la memoria de millones de aficionados ocurrió segundos después. 

El delantero mexicano rompió en llanto durante la celebración, en una escena que reflejó mucho más que la alegría de marcar en una Copa del Mundo.

Jiménez, uno de los futbolistas más experimentados de la selección mexicana, encontró el gol en el partido inaugural del Mundial 2026 frente a Sudáfrica y señaló al cielo antes de ser abrazado por sus compañeros. La emoción fue evidente. Las lágrimas aparecieron mientras el atacante era rodeado por el resto del equipo.

El tanto tuvo un significado especial para el jugador, quien recordó a su padre fallecido en marzo pasado, una de las personas más importantes en su carrera futbolística.

El delantero ha hablado en distintas ocasiones sobre el respaldo que recibió de su familia desde sus primeros pasos en el futbol y sobre la influencia que tuvo su padre en su formación personal y deportiva.

La anotación, la segunda del Mundial 2026, también representó otro capítulo de superación en la trayectoria del atacante nacido en Tepeji del Río, Hidalgo. A lo largo de su carrera, Jiménez ha enfrentado momentos difíciles, especialmente tras la fractura de cráneo sufrida en 2020 mientras jugaba en la Premier League inglesa, una lesión que puso en duda su continuidad en el fútbol profesional. Sin embargo, logró regresar a las canchas y recuperar su nivel competitivo.

Para el delantero de 35 años, el Mundial 2026 representa además una oportunidad única. Se trata de su cuarta participación en una Copa del Mundo con México, después de haber formado parte de las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

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