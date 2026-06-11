Resultado Corea del Sur vs. República Checa en Mundial 2026

Conoce las estadísticas del segundo duelo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
El Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala da cobertura informativa al segundo duelo de la máxima fiesta del futbol mundial que arrancó este día con un triunfo de México ante Sudáfrica.
La jornada presenta para esta noche el duelo entre Corea del Sur vs. República Checa por la actividad del grupo A. El choque de dos culturas futbolísticas distintas se dará en el estadio Guadalajara de Zapopan.
Worldcup | World Cup - World Championship
South Korea
Sistema: 3-4-2-1
Estado:
-
11/06/2026 - 20:00
Czech Republic
Sistema: 3-4-2-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Amin Mohamed Omar, Egypt
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de South Korea
-
04/06South Korea 1 - 0 El Salvador
Friendlies | Finalizado
-
31/05South Korea 5 - 0 Trinidad & Tobago
Friendlies | Finalizado
-
31/03Austria 1 - 0 South Korea
Friendlies | Finalizado
-
28/03South Korea 0 - 4 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
-
18/11South Korea 1 - 0 Ghana
Friendlies | Finalizado
Últimos de Czech Republic
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05/06Czech Republic 3 - 1 Guatemala
Friendlies | Finalizado
-
31/05Czech Republic 2 - 1 Kosovo
Friendlies | Finalizado
-
17/11Czech Republic 6 - 0 Gibraltar
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
-
13/11Czech Republic 1 - 0 San Marino
Friendlies | Finalizado
-
12/10Faroe Islands 2 - 1 Czech Republic
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
South Korea
Czech Republic
0
Sin datos
0
Alineaciones
South Korea
- Kim Seung-gyu
- Han-Beom Lee
- Kim Min-jae
- Gi-Hyuk Lee
- Young-woo Seol
- Hwang In-beom
- Seung Ho Paik
- Lee Tae-seok
- Kang-in Lee
- Jae-sung Lee
- Son Heung-min
Czech Republic
- Matěj Kovář
- Štěpán Chaloupek
- Robin Hranáč
- Ladislav Krejčí
- Vladimír Coufal
- Tomáš Souček
- Alexandr Sojka
- Jaroslav Zelený
- Pavel Šulc
- Lukáš Provod
- Patrik Schick