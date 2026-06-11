Resultado Corea del Sur vs. República Checa en Mundial 2026

Conoce las estadísticas del segundo duelo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala da cobertura informativa al segundo duelo de la máxima fiesta del futbol mundial que arrancó este día con un triunfo de México ante Sudáfrica.

La jornada presenta para esta noche el duelo entre Corea del Sur vs. República Checa por la actividad del grupo A. El choque de dos culturas futbolísticas distintas se dará en el estadio Guadalajara de Zapopan.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship South Korea Sistema: 3-4-2-1 Estado: - Czech Republic Sistema: 3-4-2-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Amin Mohamed Omar, Egypt Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de South Korea 04/06 South Korea 1 - 0 El Salvador

Friendlies | Finalizado

31/05 South Korea 5 - 0 Trinidad & Tobago

Friendlies | Finalizado

31/03 Austria 1 - 0 South Korea

Friendlies | Finalizado

28/03 South Korea 0 - 4 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado

18/11 South Korea 1 - 0 Ghana

Friendlies | Finalizado Últimos de Czech Republic 05/06 Czech Republic 3 - 1 Guatemala

Friendlies | Finalizado

31/05 Czech Republic 2 - 1 Kosovo

Friendlies | Finalizado

17/11 Czech Republic 6 - 0 Gibraltar

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

13/11 Czech Republic 1 - 0 San Marino

Friendlies | Finalizado

12/10 Faroe Islands 2 - 1 Czech Republic

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales South Korea Czech Republic 0 Sin datos 0 Alineaciones South Korea South Korea Kim Seung-gyu

Han-Beom Lee

Kim Min-jae

Gi-Hyuk Lee

Young-woo Seol

Hwang In-beom

Seung Ho Paik

Lee Tae-seok

Kang-in Lee

Jae-sung Lee

Son Heung-min Czech Republic Czech Republic Matěj Kovář

Štěpán Chaloupek

Robin Hranáč

Ladislav Krejčí

Vladimír Coufal

Tomáš Souček

Alexandr Sojka

Jaroslav Zelený

Pavel Šulc

Lukáš Provod

Patrik Schick

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