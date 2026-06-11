UEFA premia al árbitro somalí vetado por Estados Unidos

Tras quedar al margen del Mundial 2026 por restricciones impuestas por Estados Unidos, Omar Artan arbitrará uno de los partidos más importantes del calendario europeo.

La UEFA anunció que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa, programada para el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria. La designación llega pocos días después de que el colegiado no pudiera ingresar a Estados Unidos para participar en el Mundial de fútbol, una situación que generó repercusión tanto en el ámbito deportivo como político.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, explicó que la decisión busca reconocer la trayectoria y el profesionalismo de Artan. Según el dirigente europeo, el fútbol debe servir como un puente entre las personas y las naciones, por lo que la organización quiso expresar su respaldo al árbitro mediante esta importante designación. La participación de Artan en la Supercopa se enmarca además en el acuerdo de cooperación existente entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

? Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026

UEFA asegura que el futbol "debe unir" a las personas

A sus 34 años, Omar Artan es considerado uno de los árbitros más destacados del continente africano. Su nombramiento como mejor árbitro de África durante el año pasado le abrió las puertas para formar parte del grupo arbitral seleccionado para el Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, su presencia en el torneo se vio frustrada cuando las autoridades estadounidenses le negaron la entrada al país tras un proceso de verificación de antecedentes.

El incidente provocó una fuerte reacción en Somalia. Tras la decisión tomada por las autoridades migratorias estadounidenses, el Gobierno somalí calificó lo ocurrido como un hecho lamentable y anunció gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones tanto a Washington como a la FIFA. Mientras continúa la controversia, la UEFA ha optado por destacar la calidad profesional de Artan, otorgándole la responsabilidad de dirigir uno de los encuentros más importantes del calendario futbolístico europeo.

El árbitro Omar Abdulkadir Artan volvió a Somalia después de que EE.UU. le negara la entrada al Mundial por supuesta asociación con terroristas - Agencia EFE

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