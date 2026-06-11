 UEFA premia al árbitro somalí vetado por Estados Unidos
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11 junio / 13:00
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Mexico MEX
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South Africa SAO
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Czech Republic CRZ
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
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Brazil BRA
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12/06 19:00 HS
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Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
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Norway NOR
France FRA
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Iraq IRA
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Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
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Jordan JOR
Argentina ARG
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Austria AUS
Jordan JOR
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Algeria ALG
Algeria ALG
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Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
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17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Ghana GHA
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England ENG
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Panama PAN
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Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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UEFA premia al árbitro somalí vetado por Estados Unidos

por Christoper Chang
Omar Abdulkadir Artan, elegido mejor árbitro de África en 2025.
Omar Abdulkadir Artan, elegido mejor árbitro de África en 2025. / FOTO: Instagram

Tras quedar al margen del Mundial 2026 por restricciones impuestas por Estados Unidos, Omar Artan arbitrará uno de los partidos más importantes del calendario europeo.

La UEFA anunció que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa, programada para el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria. La designación llega pocos días después de que el colegiado no pudiera ingresar a Estados Unidos para participar en el Mundial de fútbol, una situación que generó repercusión tanto en el ámbito deportivo como político.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, explicó que la decisión busca reconocer la trayectoria y el profesionalismo de Artan. Según el dirigente europeo, el fútbol debe servir como un puente entre las personas y las naciones, por lo que la organización quiso expresar su respaldo al árbitro mediante esta importante designación. La participación de Artan en la Supercopa se enmarca además en el acuerdo de cooperación existente entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

UEFA asegura que el futbol "debe unir" a las personas

A sus 34 años, Omar Artan es considerado uno de los árbitros más destacados del continente africano. Su nombramiento como mejor árbitro de África durante el año pasado le abrió las puertas para formar parte del grupo arbitral seleccionado para el Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, su presencia en el torneo se vio frustrada cuando las autoridades estadounidenses le negaron la entrada al país tras un proceso de verificación de antecedentes.

El incidente provocó una fuerte reacción en Somalia. Tras la decisión tomada por las autoridades migratorias estadounidenses, el Gobierno somalí calificó lo ocurrido como un hecho lamentable y anunció gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones tanto a Washington como a la FIFA. Mientras continúa la controversia, la UEFA ha optado por destacar la calidad profesional de Artan, otorgándole la responsabilidad de dirigir uno de los encuentros más importantes del calendario futbolístico europeo.

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El árbitro Omar Abdulkadir Artan volvió a Somalia después de que EE.UU. le negara la entrada al Mundial por supuesta asociación con terroristas - Agencia EFE
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