Enfrentamientos en cercanías del estadio Ciudad de México

El primer gol de México coincide con enfrentamientos afuera del estadio Ciudad de México.

Mientras se disputaba el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, se registraron enfrentamientos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y un grupo de manifestantes del llamado "bloque negro". Los hechos fueron grabados y difundidos en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en los primeros minutos del encuentro, poco después de que se celebrara el primer gol de la Selección Mexicana, cuando un contingente de aproximadamente 400 jóvenes avanzó por la avenida del Imán con dirección al recinto deportivo, rodeando el estadio hasta llegar a la Calzada de Tlalpan.

En las grabaciones difundidas en plataformas digitales se observa cómo los manifestantes derriban vallas de seguridad en distintos puntos de acceso, incluyendo el puente del Circuito Estadio Azteca, mientras avanzaban entre gritos y consignas dirigidas tanto a autoridades como a voluntarios del evento.

De acuerdo con los videos que circulan en redes, algunos integrantes del grupo arrojaron objetos contra los elementos policiales, además de provocar daños en infraestructura urbana, como rejas del Tren Ligero, mobiliario de paradas de autobuses y publicidad instalada en la zona.

Consignas contra el mundial y gobierno de México

En respuesta, los cuerpos de seguridad implementaron un operativo de contención utilizando escudos y equipo antimotín, además de gases irritantes para dispersar a los manifestantes que intentaban avanzar hacia las inmediaciones del estadio.

Las imágenes también muestran daños en flores decorativas colocadas por autoridades capitalinas, así como pintas en bardas y muros cercanos al recinto, mientras vecinos de la zona salieron a observar el paso del contingente.

En algunos de los videos difundidos, se escuchan consignas en contra del Mundial y del gobierno mexicano, además de mensajes políticos escritos en pancartas y hojas distribuidas por los manifestantes.

Las grabaciones continúan circulando en redes sociales, generando reacciones encontradas entre usuarios, mientras las autoridades mantienen presencia en la zona para reforzar la seguridad alrededor del estadio durante el desarrollo del partido inaugural.

Etiquetas