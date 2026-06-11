 Enfrentamientos en cercanías del estadio Ciudad de México
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-- Canada Canada Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina --
12 junio / 13:00
Grupo A
Czech Republic Mexico South Africa South Korea
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Videos del caos afuera del estadio durante el México vs. Sudáfrica

por Oliver Paniagua
Enfrentamientos en inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural del Mundial., Captura de pantalla video de X.
Enfrentamientos en inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural del Mundial. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

El primer gol de México coincide con enfrentamientos afuera del estadio Ciudad de México.

Mientras se disputaba el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, se registraron enfrentamientos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y un grupo de manifestantes del llamado "bloque negro". Los hechos fueron grabados y difundidos en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en los primeros minutos del encuentro, poco después de que se celebrara el primer gol de la Selección Mexicana, cuando un contingente de aproximadamente 400 jóvenes avanzó por la avenida del Imán con dirección al recinto deportivo, rodeando el estadio hasta llegar a la Calzada de Tlalpan.

En las grabaciones difundidas en plataformas digitales se observa cómo los manifestantes derriban vallas de seguridad en distintos puntos de acceso, incluyendo el puente del Circuito Estadio Azteca, mientras avanzaban entre gritos y consignas dirigidas tanto a autoridades como a voluntarios del evento.

De acuerdo con los videos que circulan en redes, algunos integrantes del grupo arrojaron objetos contra los elementos policiales, además de provocar daños en infraestructura urbana, como rejas del Tren Ligero, mobiliario de paradas de autobuses y publicidad instalada en la zona.

Consignas contra el mundial y gobierno de México 

En respuesta, los cuerpos de seguridad implementaron un operativo de contención utilizando escudos y equipo antimotín, además de gases irritantes para dispersar a los manifestantes que intentaban avanzar hacia las inmediaciones del estadio.

Las imágenes también muestran daños en flores decorativas colocadas por autoridades capitalinas, así como pintas en bardas y muros cercanos al recinto, mientras vecinos de la zona salieron a observar el paso del contingente.

En algunos de los videos difundidos, se escuchan consignas en contra del Mundial y del gobierno mexicano, además de mensajes políticos escritos en pancartas y hojas distribuidas por los manifestantes.

Las grabaciones continúan circulando en redes sociales, generando reacciones encontradas entre usuarios, mientras las autoridades mantienen presencia en la zona para reforzar la seguridad alrededor del estadio durante el desarrollo del partido inaugural.

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