Anitta, Lisa y Más: Artistas Brillan en Ceremonia Americana

Anitta, Lisa, Future, Rema y Tyla encendieron el espectáculo previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay, pero una gran pregunta dominó las redes sociales: ¿Dónde está Katy Perry?

La fiesta del futbol en Estados Unidos comenzó con música, color y la presencia de algunas de las figuras más populares de la industria musical internacional. El espectáculo previo al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay reunió a artistas de diferentes géneros y nacionalidades que hicieron vibrar a los miles de aficionados presentes en el estadio y a millones de espectadores alrededor del mundo.

Entre las actuaciones más comentadas destacaron las de Anitta, Lisa, integrante de BLACKPINK, Future, Rema y Tyla, quienes protagonizaron un espectáculo cargado de energía y efectos visuales.

Sin embargo, mientras avanzaba la ceremonia, una pregunta comenzó a multiplicarse en redes sociales: ¿dónde está Katy Perry?

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Las redes esperan a Katy Perry

Desde que se anunció el cartel de artistas para el espectáculo estadounidense, Katy Perry fue presentada como una de las principales atracciones de la jornada.

Por ello, cuando comenzaron las presentaciones y la cantante aún no aparecía sobre el escenario, miles de usuarios recurrieron a las redes sociales para preguntar por su participación.

Comentarios como "¿Ya salió Katy Perry?", "Estoy esperando a Katy" y "¿La dejaron para el final?" comenzaron a viralizarse mientras la ceremonia avanzaba.

Hasta el momento, la artista no había realizado su actuación, aunque diversas versiones apuntan a que su aparición está programada para los minutos finales del espectáculo, poco antes del inicio del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Anitta y Lisa se llevan los aplausos

Mientras la expectativa por Katy Perry crecía, quienes sí aparecieron en escena lograron conquistar al público.

La brasileña Anitta ofreció una presentación llena de ritmo y baile, mientras que Lisa, una de las integrantes más populares de BLACKPINK, provocó una auténtica ovación entre los asistentes.

Anitta - Foto EFE

Las imágenes de ambas artistas rápidamente se convirtieron en tendencia y fueron compartidas por miles de seguidores en distintas plataformas digitales.

Lisa - Foto EFE

Una ceremonia pensada para el entretenimiento global

El espectáculo estadounidense apostó por una mezcla de géneros musicales, culturas y artistas internacionales, buscando reflejar la diversidad que caracteriza al país anfitrión.

Además de la música, la ceremonia incluyó efectos especiales, juegos de luces y una producción diseñada para captar la atención de una audiencia global.

La organización apostó por figuras con gran presencia en redes sociales y enorme popularidad entre las nuevas generaciones, convirtiendo el evento en una vitrina internacional para algunos de los artistas más escuchados del momento.

Ceremonia Estados Unidos - Foto EFE

La cuenta regresiva para el partido

Mientras los aficionados disfrutan del espectáculo, la atención comienza a trasladarse hacia el terreno de juego, donde Estados Unidos y Paraguay se preparan para protagonizar uno de los encuentros más esperados de la jornada.

Pero antes de que el balón ruede, los seguidores continúan atentos a una posible aparición de Katy Perry pues la artista ya lo ha confirmado en sus redes sociales.

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