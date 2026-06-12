 Anitta, Lisa y Más: Artistas Brillan en Ceremonia Americana
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02 USA USA Paraguay Paraguay 00
38:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Bosnia & Herzegovina Switzerland Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland USA Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
37
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Anitta, Lisa y otros artistas deleitan en ceremonia de inauguración en Estados Unidos

por Sandy Sandoval
Ceremonia Estados Unidos, Foto EFE
Ceremonia Estados Unidos / FOTO: Foto EFE

Anitta, Lisa, Future, Rema y Tyla encendieron el espectáculo previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay, pero una gran pregunta dominó las redes sociales: ¿Dónde está Katy Perry?

La fiesta del futbol en Estados Unidos comenzó con música, color y la presencia de algunas de las figuras más populares de la industria musical internacional. El espectáculo previo al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay reunió a artistas de diferentes géneros y nacionalidades que hicieron vibrar a los miles de aficionados presentes en el estadio y a millones de espectadores alrededor del mundo.

Entre las actuaciones más comentadas destacaron las de Anitta, Lisa, integrante de BLACKPINK, Future, Rema y Tyla, quienes protagonizaron un espectáculo cargado de energía y efectos visuales.

Sin embargo, mientras avanzaba la ceremonia, una pregunta comenzó a multiplicarse en redes sociales: ¿dónde está Katy Perry?

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Las redes esperan a Katy Perry

Desde que se anunció el cartel de artistas para el espectáculo estadounidense, Katy Perry fue presentada como una de las principales atracciones de la jornada.

Por ello, cuando comenzaron las presentaciones y la cantante aún no aparecía sobre el escenario, miles de usuarios recurrieron a las redes sociales para preguntar por su participación.

Comentarios como "¿Ya salió Katy Perry?", "Estoy esperando a Katy" y "¿La dejaron para el final?" comenzaron a viralizarse mientras la ceremonia avanzaba.

Hasta el momento, la artista no había realizado su actuación, aunque diversas versiones apuntan a que su aparición está programada para los minutos finales del espectáculo, poco antes del inicio del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Anitta y Lisa se llevan los aplausos

Mientras la expectativa por Katy Perry crecía, quienes sí aparecieron en escena lograron conquistar al público.

La brasileña Anitta ofreció una presentación llena de ritmo y baile, mientras que Lisa, una de las integrantes más populares de BLACKPINK, provocó una auténtica ovación entre los asistentes.

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Anitta - Foto EFE

Las imágenes de ambas artistas rápidamente se convirtieron en tendencia y fueron compartidas por miles de seguidores en distintas plataformas digitales.

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Lisa - Foto EFE

Una ceremonia pensada para el entretenimiento global

El espectáculo estadounidense apostó por una mezcla de géneros musicales, culturas y artistas internacionales, buscando reflejar la diversidad que caracteriza al país anfitrión.

Además de la música, la ceremonia incluyó efectos especiales, juegos de luces y una producción diseñada para captar la atención de una audiencia global.

La organización apostó por figuras con gran presencia en redes sociales y enorme popularidad entre las nuevas generaciones, convirtiendo el evento en una vitrina internacional para algunos de los artistas más escuchados del momento.

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Ceremonia Estados Unidos - Foto EFE

La cuenta regresiva para el partido

Mientras los aficionados disfrutan del espectáculo, la atención comienza a trasladarse hacia el terreno de juego, donde Estados Unidos y Paraguay se preparan para protagonizar uno de los encuentros más esperados de la jornada.

Pero antes de que el balón ruede, los seguidores continúan atentos a una posible aparición de Katy Perry pues la artista ya lo ha confirmado en sus redes sociales.

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