Diego Luna, la ausencia más llamativa de EE. UU. en el Mundial

Promocionó el Mundial 2026 y terminó viendo el torneo desde casa.

Horas antes del debut de Estados Unidos frente a Paraguay en el Mundial 2026, una de las decisiones más comentadas alrededor de la selección anfitriona sigue generando debate entre aficionados y analistas: la ausencia de Diego Luna en la lista definitiva de Mauricio Pochettino.

El mediocampista fue una de las figuras más visibles de la campaña promocional de Estados Unidos rumbo a la Copa del Mundo. Durante los meses previos al torneo participó en anuncios, actividades de promoción y contenidos oficiales relacionados con el evento que se disputa en territorio estadounidense, mexicano y canadiense.

Sin embargo, cuando llegó el momento de anunciar a los 26 futbolistas que representarían al país en el Mundial, su nombre quedó fuera de la convocatoria.

La decisión sorprendió a los hinchas de las barras y las estrellas

La decisión sorprendió a muchos seguidores debido a que Luna había formado parte del proceso encabezado por Pochettino y era considerado una de las opciones con posibilidades de integrar la plantilla final. Su exclusión, junto con la de Tanner Tessmann, fue una de las más comentadas tras la publicación de la lista.

Durante la presentación oficial de los convocados, el entrenador argentino evitó profundizar sobre los motivos específicos que llevaron a dejar fuera al jugador. No obstante, reconoció que entiende perfectamente el impacto que tiene una noticia de este tipo para cualquier futbolista.

He vivido ese dolor", expresó Pochettino, recordando cuando él mismo quedó fuera de una Copa del Mundo durante su etapa como jugador profesional.

El seleccionador explicó que la elección final respondió a la necesidad de construir un grupo equilibrado y competitivo, más allá del rendimiento individual de cada futbolista.

No siempre eliges a los mejores nombres; eliges al equipo correcto", señaló el técnico.

La ausencia de Luna provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos aficionados cuestionaron la decisión del cuerpo técnico debido al protagonismo que el mediocampista había tenido durante el último año.

Mientras Estados Unidos se prepara para iniciar su camino mundialista ante Paraguay, Diego Luna deberá seguir el torneo desde fuera, pese a haber sido una de las principales imágenes de la selección en la promoción del Mundial 2026.

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