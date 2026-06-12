 Diego Luna, la ausencia más llamativa de EE. UU. en el Mundial
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02 USA USA Paraguay Paraguay 00
38:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Bosnia & Herzegovina Switzerland Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
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Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland USA Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
37
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Fue la imagen de Estados Unidos rumbo al Mundial y no estará ni en el banquillo

por Oliver Paniagua
Diego Luna, la imagen de Estados Unidos en el Mundial que quedó fuera., Captura de pantalla video de X.
Diego Luna, la imagen de Estados Unidos en el Mundial que quedó fuera. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Promocionó el Mundial 2026 y terminó viendo el torneo desde casa.

Horas antes del debut de Estados Unidos frente a Paraguay en el Mundial 2026, una de las decisiones más comentadas alrededor de la selección anfitriona sigue generando debate entre aficionados y analistas: la ausencia de Diego Luna en la lista definitiva de Mauricio Pochettino.

El mediocampista fue una de las figuras más visibles de la campaña promocional de Estados Unidos rumbo a la Copa del Mundo. Durante los meses previos al torneo participó en anuncios, actividades de promoción y contenidos oficiales relacionados con el evento que se disputa en territorio estadounidense, mexicano y canadiense.

Sin embargo, cuando llegó el momento de anunciar a los 26 futbolistas que representarían al país en el Mundial, su nombre quedó fuera de la convocatoria.

La decisión sorprendió a los hinchas de las barras y las estrellas

La decisión sorprendió a muchos seguidores debido a que Luna había formado parte del proceso encabezado por Pochettino y era considerado una de las opciones con posibilidades de integrar la plantilla final. Su exclusión, junto con la de Tanner Tessmann, fue una de las más comentadas tras la publicación de la lista.

Durante la presentación oficial de los convocados, el entrenador argentino evitó profundizar sobre los motivos específicos que llevaron a dejar fuera al jugador. No obstante, reconoció que entiende perfectamente el impacto que tiene una noticia de este tipo para cualquier futbolista.

He vivido ese dolor", expresó Pochettino, recordando cuando él mismo quedó fuera de una Copa del Mundo durante su etapa como jugador profesional.

El seleccionador explicó que la elección final respondió a la necesidad de construir un grupo equilibrado y competitivo, más allá del rendimiento individual de cada futbolista.

No siempre eliges a los mejores nombres; eliges al equipo correcto", señaló el técnico.

La ausencia de Luna provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos aficionados cuestionaron la decisión del cuerpo técnico debido al protagonismo que el mediocampista había tenido durante el último año.

Mientras Estados Unidos se prepara para iniciar su camino mundialista ante Paraguay, Diego Luna deberá seguir el torneo desde fuera, pese a haber sido una de las principales imágenes de la selección en la promoción del Mundial 2026.

Etiquetas
FútbolDiego LunaMundial 2026Selección de Estados UnidosPochettinoausencia jugador

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