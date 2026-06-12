EE. UU. retorna a influencers que querían ver el Mundial

Querían grabar contenido del Mundial y los terminaron regresando a su país.

El influencer ecuatoriano Kike Jav reveló que las autoridades migratorias de Estados Unidos le negaron el ingreso al país cuando intentaba viajar para generar contenido relacionado con el Mundial 2026.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el creador de contenido explicó que fue retenido al arribar a territorio estadounidense y posteriormente retornado a Ecuador el pasado 5 de junio de 2026. Junto a él también regresó Tamara Rivera, otra influencer ecuatoriana que lo acompañaba en el viaje.

Sentí lo que muchos ecuatorianos", expresó Kike Jav al relatar la experiencia. Según su versión, la decisión de las autoridades podría estar relacionada con una denuncia previa por su participación en un partido de ecuavóley realizado en Estados Unidos. "Yo solo quería mostrar cómo se desestresa la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos", afirmó el influencer.

¿En qué casos pueden negar la entrada a Estados Unidos?

El caso ha generado debate sobre las razones por las cuales una persona puede ser considerada inadmisible para ingresar a Estados Unidos. De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, existen diversas causales que pueden impedir la entrada al país, entre ellas problemas de salud específicos, antecedentes criminales, razones de seguridad nacional, fraude migratorio, permanencia ilegal previa o información falsa durante los procesos migratorios.

Especialistas recuerdan que la inadmisión no es lo mismo que una deportación. Mientras la primera ocurre cuando una persona intenta ingresar y las autoridades determinan que no cumple los requisitos para entrar al país, la deportación implica la expulsión de alguien que ya se encuentra dentro del territorio estadounidense por incumplir leyes migratorias o cometer determinadas infracciones.

Las autoridades también advierten que poseer una visa vigente no garantiza el ingreso automático. Factores como inconsistencias en la información proporcionada, documentación insuficiente o actividades que puedan interpretarse como trabajo bajo una visa de turismo pueden derivar en una negativa de entrada durante los controles migratorios.

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