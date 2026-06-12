Céline Dept rompe en llanto al conocer a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sorprende a influencer y la hace llorar antes del Mundial 2026.

La influencer belga Céline Dept vivió uno de los momentos más especiales de su vida al cumplir el sueño que había perseguido durante años: conocer en persona a Cristiano Ronaldo.

El emotivo encuentro ocurrió poco antes de que la selección de Portugal emprendiera su viaje a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026. Tras varios intentos fallidos en días anteriores, la creadora de contenido finalmente tuvo la oportunidad de acercarse al astro portugués al término de un entrenamiento de la selección lusa.

La reacción de Céline se volvió viral en cuestión de horas. Al ver frente a frente a su ídolo de la infancia, no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto mientras conversaba con el futbolista. Cristiano respondió con un gesto cercano, la abrazó, compartió algunas palabras con ella y posó para varias fotografías.

Influencer ha compartido con figuras del futbol mundial

Las imágenes rápidamente recorrieron las redes sociales y generaron miles de comentarios por la naturalidad del momento. A pesar de que la influencer ha tenido la oportunidad de convivir y crear contenido con algunas de las mayores figuras del futbol mundial, como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal y Lionel Messi, aseguró que nada se comparó con conocer a Ronaldo.

La historia llamó la atención porque refleja la admiración que Céline ha expresado durante años por el delantero portugués, considerado por millones de aficionados como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

¿Quién es Céline Dept?

Céline Dept es una de las creadoras de contenido más populares del mundo en el ámbito deportivo. La influencer belga acumula millones de seguidores en distintas plataformas digitales gracias a sus videos relacionados con el fútbol y desafíos virales. Además, ha desarrollado proyectos en la actuación y la moda junto a su pareja, el también creador de contenido Michiel Callebaut.

Mientras Portugal se prepara para una nueva aventura mundialista, el inesperado gesto de Cristiano Ronaldo dejó uno de los momentos más emotivos de la previa del torneo.

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