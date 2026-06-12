 Diego Gómez rompe en llanto previo al juego contra EE. UU.
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12 junio / 19:00
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
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New Zealand NZE
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26/06 21:00 HS
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France FRA
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Iraq IRA
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Austria AUS
Jordan JOR
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Argentina ARG
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Portugal POR
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VIDEO: Jugador de Paraguay rompe en llanto previo al juego contra Estados Unidos

por Oliver Paniagua
Diego Gómez rompe en llanto antes del debut de Paraguay en el Mundial 2026., Redes sociales.
Diego Gómez rompe en llanto antes del debut de Paraguay en el Mundial 2026. / FOTO: Redes sociales.

No pudo hablar y terminó llorando antes del debut de Paraguay.

La emoción de representar a Paraguay en una Copa del Mundo terminó desbordando a Diego Gómez. El mediocampista paraguayo no pudo contener las lágrimas durante la conferencia de prensa previa al partido entre Paraguay y Estados Unidos en el Mundial 2026.

A pocas horas del esperado debut de la Albirroja, Gómez compareció ante los medios junto al entrenador Gustavo Alfaro para hablar sobre el momento que vive la selección. Sin embargo, cuando comenzó a expresar lo que significa vestir la camiseta de su país en el torneo más importante del fútbol, su voz se quebró y la emoción se apoderó de él.

Estoy muy contento de poder representar a mi país. Que después de mucho logramos una clasificación. Y la verdad que...", alcanzó a decir antes de detenerse y romper en llanto frente a los periodistas.

Reacción del técnico de Paraguay 

El emotivo momento generó una inmediata reacción del seleccionador Gustavo Alfaro, quien se acercó para abrazarlo y brindarle apoyo. Mientras el futbolista intentaba recomponerse, el técnico resumió el sentimiento que vive toda la delegación paraguaya.

No hay palabras, esto es lo que sentimos. Es lo que sentimos. Y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten todos nuestros jugadores", expresó Alfaro.

Tras secarse las lágrimas y recibir aplausos de los presentes, Gómez logró completar su mensaje. "Me conocen a mí, soy muy emocional. Trataré de dar el 100% para darle alegrías a toda la gente", afirmó.

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales y reflejó la carga emocional que acompaña a Paraguay en su regreso a una Copa del Mundo. Después de años de ausencia en la máxima cita futbolística, la selección guaraní vuelve a competir entre las mejores del planeta con una generación que sueña con hacer historia.

Para Diego Gómez, el debut mundialista representa mucho más que un partido: es la recompensa a años de esfuerzo y el orgullo de representar a millones de paraguayos.

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