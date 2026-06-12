La deuda pendiente de Canadá en los Mundiales

Ante Bosnia y Herzegovina, Canadá tendrá la oportunidad de acabar con uno de los récords más negativos de su historia en los Mundiales.

La selección de Canadá afrontará un momento histórico este viernes 12 de junio cuando debute en el Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo B, no solo representará el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, sino también una oportunidad inmejorable para que los norteamericanos dejen atrás una estadística que los ha perseguido durante décadas en la máxima cita del fútbol.

A pesar de haber participado en dos Copas del Mundo antes de la edición que organiza junto a Estados Unidos y México, Canadá nunca ha conseguido una victoria mundialista. Su primera experiencia llegó en México 1986, donde fue eliminada en la fase de grupos tras caer por la mínima ante Francia y perder posteriormente frente a Hungría y la Unión Soviética, cerrando su participación sin puntos y sin goles anotados.

See you in July! Over to you, @FWC26Toronto admin ⚽︎ pic.twitter.com/KJk3gOV9Zq — BMO Field (@BMOField) June 1, 2026

¿Llegará el primer triunfo de Canadá?

La historia tampoco cambió en Catar 2022. Aunque mostró una versión más competitiva y logró marcar sus primeros goles en una Copa del Mundo, el conjunto de la Hoja de Maple volvió a despedirse en la primera ronda. Las derrotas ante Bélgica, Croacia y Marruecos ampliaron una racha negativa que actualmente alcanza seis partidos disputados y seis derrotas en la historia de los Mundiales.

Por ello, el duelo frente a Bosnia y Herzegovina adquiere un significado especial para los canadienses. Además de jugar ante su afición, tendrán la posibilidad de sumar por primera vez en una Copa del Mundo y, por qué no, conseguir una victoria histórica. Compartiendo grupo con Bosnia, Catar y Suiza, Canadá intentará aprovechar el impulso de ser anfitrión para romper un récord que se ha convertido en una de las estadísticas más llamativas y preocupantes de su trayectoria mundialista.

Selección de Canadá, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026 - FIFA

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