 La deuda pendiente de Canadá en los Mundiales
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- Canada Canada Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina --
12 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

La deuda pendiente de Canadá en los Mundiales

por Christoper Chang
Selección de Canadá en partido amistoso de la fecha FIFA de marzo 2026 - Canada Soccer
Selección de Canadá en partido amistoso de la fecha FIFA de marzo 2026 / FOTO: Canada Soccer

Ante Bosnia y Herzegovina, Canadá tendrá la oportunidad de acabar con uno de los récords más negativos de su historia en los Mundiales.

La selección de Canadá afrontará un momento histórico este viernes 12 de junio cuando debute en el Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo B, no solo representará el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, sino también una oportunidad inmejorable para que los norteamericanos dejen atrás una estadística que los ha perseguido durante décadas en la máxima cita del fútbol.

A pesar de haber participado en dos Copas del Mundo antes de la edición que organiza junto a Estados Unidos y México, Canadá nunca ha conseguido una victoria mundialista. Su primera experiencia llegó en México 1986, donde fue eliminada en la fase de grupos tras caer por la mínima ante Francia y perder posteriormente frente a Hungría y la Unión Soviética, cerrando su participación sin puntos y sin goles anotados.

¿Llegará el primer triunfo de Canadá?

La historia tampoco cambió en Catar 2022. Aunque mostró una versión más competitiva y logró marcar sus primeros goles en una Copa del Mundo, el conjunto de la Hoja de Maple volvió a despedirse en la primera ronda. Las derrotas ante Bélgica, Croacia y Marruecos ampliaron una racha negativa que actualmente alcanza seis partidos disputados y seis derrotas en la historia de los Mundiales.

Por ello, el duelo frente a Bosnia y Herzegovina adquiere un significado especial para los canadienses. Además de jugar ante su afición, tendrán la posibilidad de sumar por primera vez en una Copa del Mundo y, por qué no, conseguir una victoria histórica. Compartiendo grupo con Bosnia, Catar y Suiza, Canadá intentará aprovechar el impulso de ser anfitrión para romper un récord que se ha convertido en una de las estadísticas más llamativas y preocupantes de su trayectoria mundialista.

Foto embed
Selección de Canadá, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026 - FIFA
Etiquetas
CanadáFútbolEstadísticasMundial 2026Bosnia y HerzegovinaDestacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver