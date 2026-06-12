 Novia del Mundial: Llama la Atención en EE.UU. vs Paraguay
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13 junio / 13:00
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Ranking of third-placed teams
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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La "Novia del Mundial" no pasa desapercibida y roba reflectores en el Estados Unidos vs. Paraguay

por Sandy Sandoval
Larissa Riquelme, Redes sociales
Larissa Riquelme / FOTO: Redes sociales

Larissa Riquelme roba reflectores en el Estados Unidos vs. Paraguay y revive el fenómeno de la "Novia del Mundial".

El Mundial 2026 sigue regalando historias dentro y fuera de la cancha. Esta vez, una de las protagonistas fue Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que alcanzó fama internacional durante Sudáfrica 2010 y que desde entonces es conocida como la "Novia del Mundial".

La también presentadora de televisión asistió al partido entre Estados Unidos y Paraguay disputado en Los Ángeles, donde volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las aficionadas más reconocidas del futbol internacional.

Su presencia en las gradas no pasó desapercibida. Fotografías compartidas en sus redes sociales comenzaron a circular rápidamente entre aficionados y medios de comunicación, convirtiéndola nuevamente en tendencia.

Una aparición que acaparó las miradas

Vestida con los colores de Paraguay, Larissa apareció sonriente en una de las zonas privilegiadas del estadio, disfrutando del encuentro y alentando a la Albirroja.

La modelo lució una camiseta inspirada en los tradicionales colores rojo y blanco de la selección paraguaya, combinada con pantalones de mezclilla personalizados con detalles alusivos a su país.

Además, complementó su look con gafas oscuras y accesorios discretos que resaltaron un estilo relajado pero llamativo, muy acorde con el ambiente festivo que se vive en el torneo.

Las imágenes fueron compartidas por la propia Larissa a través de Instagram junto a un emotivo mensaje.

El mensaje que compartió desde el estadio

La paraguaya aprovechó su visita al partido para expresar la emoción que siente por volver a vivir una experiencia mundialista.

Foto embed
Larissa Riquelme - Redes sociales

"Todavía estoy tratando de procesar todo lo que estoy viviendo. Gracias a Dios por permitirme estar aquí, disfrutando cada momento y cumpliendo sueños que alguna vez parecían imposibles", escribió.

Posteriormente agregó una reflexión que conmovió a muchos de sus seguidores: "Hay momentos que se viven con el corazón y no se pueden explicar con palabras".

La publicación recibió miles de reacciones en pocos minutos y fue ampliamente compartida por aficionados paraguayos.

La mujer que se convirtió en un fenómeno mundial

Larissa Riquelme alcanzó la fama internacional durante el torneo celebrado en Sudáfrica en 2010.

En aquel entonces, una fotografía tomada durante un partido de Paraguay recorrió el mundo y la convirtió en una de las figuras más populares del evento.

Su imagen apareció en medios internacionales, portadas de revistas y programas de televisión, transformándola en una celebridad global prácticamente de la noche a la mañana.

Desde entonces, el sobrenombre de "Novia del Mundial" quedó ligado para siempre a su nombre.

Incluso años después, continúa siendo una de las personalidades más asociadas al futbol paraguayo fuera del ámbito deportivo.

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Fútbol femeninoMundial 2026Larissa Riquelmenovia del mundial#ViralesMundial2026celebridades deportivasEstados Unidos Paraguay

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