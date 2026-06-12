Novia del Mundial: Llama la Atención en EE.UU. vs Paraguay

Larissa Riquelme roba reflectores en el Estados Unidos vs. Paraguay y revive el fenómeno de la "Novia del Mundial".

El Mundial 2026 sigue regalando historias dentro y fuera de la cancha. Esta vez, una de las protagonistas fue Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que alcanzó fama internacional durante Sudáfrica 2010 y que desde entonces es conocida como la "Novia del Mundial".

La también presentadora de televisión asistió al partido entre Estados Unidos y Paraguay disputado en Los Ángeles, donde volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las aficionadas más reconocidas del futbol internacional.

Su presencia en las gradas no pasó desapercibida. Fotografías compartidas en sus redes sociales comenzaron a circular rápidamente entre aficionados y medios de comunicación, convirtiéndola nuevamente en tendencia.

Una aparición que acaparó las miradas

Vestida con los colores de Paraguay, Larissa apareció sonriente en una de las zonas privilegiadas del estadio, disfrutando del encuentro y alentando a la Albirroja.

La modelo lució una camiseta inspirada en los tradicionales colores rojo y blanco de la selección paraguaya, combinada con pantalones de mezclilla personalizados con detalles alusivos a su país.

Además, complementó su look con gafas oscuras y accesorios discretos que resaltaron un estilo relajado pero llamativo, muy acorde con el ambiente festivo que se vive en el torneo.

Las imágenes fueron compartidas por la propia Larissa a través de Instagram junto a un emotivo mensaje.

El mensaje que compartió desde el estadio

La paraguaya aprovechó su visita al partido para expresar la emoción que siente por volver a vivir una experiencia mundialista.

Larissa Riquelme - Redes sociales

"Todavía estoy tratando de procesar todo lo que estoy viviendo. Gracias a Dios por permitirme estar aquí, disfrutando cada momento y cumpliendo sueños que alguna vez parecían imposibles", escribió.

Posteriormente agregó una reflexión que conmovió a muchos de sus seguidores: "Hay momentos que se viven con el corazón y no se pueden explicar con palabras".

La publicación recibió miles de reacciones en pocos minutos y fue ampliamente compartida por aficionados paraguayos.

La mujer que se convirtió en un fenómeno mundial

Larissa Riquelme alcanzó la fama internacional durante el torneo celebrado en Sudáfrica en 2010.

En aquel entonces, una fotografía tomada durante un partido de Paraguay recorrió el mundo y la convirtió en una de las figuras más populares del evento.

Su imagen apareció en medios internacionales, portadas de revistas y programas de televisión, transformándola en una celebridad global prácticamente de la noche a la mañana.

Desde entonces, el sobrenombre de "Novia del Mundial" quedó ligado para siempre a su nombre.

Incluso años después, continúa siendo una de las personalidades más asociadas al futbol paraguayo fuera del ámbito deportivo.

Etiquetas