Naiel Aguilera: joven paraguaya que destaca en Mundial 2026

Naiel Aguilera conquistó las redes con sus fotografías alentando a Paraguay pero su popularidad también desató una inesperada disputa con Larissa Riquelme, la histórica "Novia del Mundial".

El Mundial 2026 no solo está dejando grandes emociones dentro de la cancha. También está generando nuevas figuras virales que han captado la atención de millones de aficionados alrededor del planeta. Una de ellas es Naiel Aguilera, una joven paraguaya que pasó del anonimato a convertirse en tendencia internacional gracias a unas fotografías apoyando a la selección de Paraguay.

Su repentina popularidad fue tan grande que miles de usuarios comenzaron a llamarla la "musa del Mundial 2026". Sin embargo, el apodo terminó provocando una inesperada controversia con Larissa Riquelme, la modelo paraguaya que alcanzó fama mundial durante Sudáfrica 2010 y que desde entonces es conocida como la "Novia del Mundial".

La joven que conquistó las redes sociales

Todo comenzó durante uno de los últimos partidos amistosos de Paraguay antes de su participación en el Mundial 2026.

Naiel Aguilera compartió varias fotografías desde el estadio Defensores del Chaco luciendo la camiseta de la Albirroja y mostrando su entusiasmo por la participación de su selección en el torneo.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en Instagram, TikTok y X, donde miles de usuarios quedaron sorprendidos por su apariencia.

La viralización fue tan rápida que muchos internautas incluso llegaron a preguntarse si las fotografías habían sido generadas mediante inteligencia artificial.

Algunos comentarios aseguraban que parecía demasiado perfecta para ser real, mientras otros afirmaban que se trataba de una creación digital. El debate ayudó a multiplicar aún más su popularidad.

¿Quién es Naiel Aguilera?

Detrás del fenómeno viral se encuentra Daniela Naiel Aguilera Fischer, una paraguaya de 19 años que combina varias facetas profesionales y académicas.

Naiel es modelo, influencer y estudiante de psicología. Además, cuenta con experiencia en certámenes de belleza, ya que fue coronada Miss Teen Paraguay 2022 y posteriormente representó a su país en Miss Teen World.

Su trayectoria en concursos de belleza hizo que muchos seguidores comenzaran incluso a sugerir que en el futuro podría competir por la corona de Miss Universo Paraguay.

A raíz de su creciente popularidad, sus redes sociales experimentaron un notable aumento de seguidores, convirtiéndola en una de las personalidades paraguayas más comentadas de la actualidad.

El fenómeno que sorprendió al internet

El crecimiento de Naiel en redes sociales estuvo acompañado por una ola de comentarios que mezclaban admiración y sorpresa.

Frases como "Pensé que era inteligencia artificial" o "No parece real" se volvieron frecuentes en las publicaciones relacionadas con ella.

Ante la magnitud del fenómeno, la propia joven decidió aclarar públicamente que se trata de una persona real y agradeció las muestras de cariño recibidas por parte de los aficionados.

Además, aprovechó para compartir mensajes de apoyo a la selección paraguaya y expresar su entusiasmo por la participación de la Albirroja en el Mundial 2026.

La polémica con Larissa Riquelme

La viralización de Naiel Aguilera tuvo un efecto inesperado: muchos usuarios comenzaron a compararla con Larissa Riquelme.

La modelo y presentadora paraguaya alcanzó fama internacional durante el torneo de 2010 y se convirtió en una de las aficionadas más reconocidas del planeta. Desde entonces, el sobrenombre de "Novia del Mundial" quedó estrechamente ligado a su imagen.

Sin embargo, cuando algunos seguidores empezaron a llamar a Naiel la nueva "musa" o incluso la nueva "Novia del Mundial", Larissa decidió responder públicamente.

A través de sus redes sociales, recordó que "La Novia del Mundial" es una marca registrada legalmente a su nombre y explicó que detrás de ese reconocimiento existen años de trabajo, posicionamiento mediático y construcción de una identidad profesional.

Sus declaraciones generaron un intenso debate entre los usuarios, quienes rápidamente tomaron partido en la discusión.

La respuesta de Naiel

Lejos de alimentar la controversia, Naiel Aguilera optó por mantener una postura conciliadora.

La joven agradeció el apoyo recibido y dejó claro que no busca ocupar el lugar de ninguna figura histórica relacionada con el futbol paraguayo.

"No quiero causar nada. No quiero quitarle el mérito, la historia, a nadie", expresó en sus redes sociales.

Asimismo, reiteró que su intención es simplemente disfrutar el momento y acompañar a la selección paraguaya durante su participación en el Mundial 2026.

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