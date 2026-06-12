Niño apoya a México con suéter navideño

No tenía camiseta de México, pero su gesto conmovió a todos los aficionados del Mundial.

Un emotivo y curioso momento se robó la atención en redes sociales durante las celebraciones del triunfo de México en el arranque del Mundial 2026. Un video difundido en plataformas digitales muestra a un niño pequeño que asistió al evento vistiendo un suéter navideño verde, ante la ausencia de una camiseta oficial de la Selección Mexicana.

El encuentro se dio el 11 de junio, día en que se inauguró la Copa del Mundo 2026 y donde México debutó con una victoria 2-0 frente a Sudáfrica. El resultado desató la euforia de aficionados y turistas, quienes salieron a las calles y alrededores del estadio para celebrar el triunfo del conjunto tricolor.

Entre los asistentes, la imagen del menor llamó especialmente la atención. A simple vista parecía un aficionado más vestido con los colores de la bandera, pero al acercarse la cámara se revela el detalle que lo hizo viral: su prenda verde no era una playera del Tri, sino un suéter navideño con la imagen de Santa Claus y copos de nieve.

Así completó su atuendo el pequeño aficionado

El niño completaba su atuendo con un short azul claro y botas rojas de lluvia, elementos que también destacaron debido a las condiciones climáticas del lugar, donde comenzó a registrarse lluvia durante los festejos. Sin embargo, esto no impidió que los asistentes continuaran celebrando la victoria de la selección mexicana.

La escena generó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la ternura del momento y el ingenio del menor al apoyar a México con lo que tenía a su alcance. Algunos internautas incluso comentaron que "al menos sus padres lo mandaron con algo verde", resaltando el gesto espontáneo de identificación con el equipo nacional.

El video continúa acumulando reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los momentos más virales de la jornada inaugural del Mundial 2026.

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