 Niño apoya a México con suéter navideño
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02 USA USA Paraguay Paraguay 00
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Switzerland USA Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
37
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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VIDEO: Niño se vuelve viral al apoyar a México con suéter navideño ante falta de camiseta

por Oliver Paniagua
Sin camiseta del Tri, niño emociona al apoyar a México como puede., Captura de pantalla video de Facebook.
Sin camiseta del Tri, niño emociona al apoyar a México como puede. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

No tenía camiseta de México, pero su gesto conmovió a todos los aficionados del Mundial.

Un emotivo y curioso momento se robó la atención en redes sociales durante las celebraciones del triunfo de México en el arranque del Mundial 2026. Un video difundido en plataformas digitales muestra a un niño pequeño que asistió al evento vistiendo un suéter navideño verde, ante la ausencia de una camiseta oficial de la Selección Mexicana.

El encuentro se dio el 11 de junio, día en que se inauguró la Copa del Mundo 2026 y donde México debutó con una victoria 2-0 frente a Sudáfrica. El resultado desató la euforia de aficionados y turistas, quienes salieron a las calles y alrededores del estadio para celebrar el triunfo del conjunto tricolor.

Entre los asistentes, la imagen del menor llamó especialmente la atención. A simple vista parecía un aficionado más vestido con los colores de la bandera, pero al acercarse la cámara se revela el detalle que lo hizo viral: su prenda verde no era una playera del Tri, sino un suéter navideño con la imagen de Santa Claus y copos de nieve.

Así completó su atuendo el pequeño aficionado 

El niño completaba su atuendo con un short azul claro y botas rojas de lluvia, elementos que también destacaron debido a las condiciones climáticas del lugar, donde comenzó a registrarse lluvia durante los festejos. Sin embargo, esto no impidió que los asistentes continuaran celebrando la victoria de la selección mexicana.

La escena generó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la ternura del momento y el ingenio del menor al apoyar a México con lo que tenía a su alcance. Algunos internautas incluso comentaron que "al menos sus padres lo mandaron con algo verde", resaltando el gesto espontáneo de identificación con el equipo nacional.

El video continúa acumulando reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los momentos más virales de la jornada inaugural del Mundial 2026.

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