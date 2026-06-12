Primer tiempo de EE.UU. vs Paraguay dejó una marca histórica

El primer tiempo de EE. UU. vs. Paraguay terminó con un registro histórico.

Según datos del estadístico Mister Chip, el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026 dejó una primera parte histórica, con un dominio que ya quedó registrado en los libros del torneo.

El encuentro se fue al descanso con ventaja de 3-0 para Estados Unidos, en una actuación que marcó un hecho sin precedentes en la Copa del Mundo: por primera vez una selección de la Concacaf logró irse al medio tiempo con tres goles de diferencia frente a un equipo de la Conmebol.

Partido revive un antecedente lejano

El estadístico español destacó además que el desarrollo del partido revive un antecedente lejano entre ambas selecciones en Mundiales. El único cruce previo entre Estados Unidos y Paraguay en la historia del torneo se remonta a 1930, en Uruguay, en la primera edición de la Copa del Mundo.

En aquel duelo, Estados Unidos también ganó 3-0, con un inicio arrollador en el que ya dominaba 2-0 antes del minuto 15. Ahora, 96 años después, el guión se repite con un nuevo golpe temprano del conjunto norteamericano, que volvió a ponerse 2-0 antes del minuto 31.

El contraste entre ambos partidos ha llamado la atención por la coincidencia histórica y por la forma en la que Estados Unidos volvió a imponer condiciones desde el arranque.

Por su parte, Paraguay ha mostrado una de sus versiones más débiles en el torneo, sin capacidad de respuesta ante la intensidad del rival durante la primera mitad.

Con 45 minutos aún por disputarse, el partido ya se perfila como uno de los más llamativos del Mundial por su impacto estadístico y por la contundencia del marcador parcial.

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