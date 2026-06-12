 Primer tiempo de EE.UU. vs Paraguay dejó una marca histórica
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13 junio / 13:00
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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South Korea SKO
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12/06 13:00 HS
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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El primer tiempo de EE. UU. vs. Paraguay dejó una marca histórica

por Oliver Paniagua
Estados Unidos hace historia ante Paraguay en el Mundial 2026., EFE.
Estados Unidos hace historia ante Paraguay en el Mundial 2026. / FOTO: EFE.

El primer tiempo de EE. UU. vs. Paraguay terminó con un registro histórico.

Según datos del estadístico Mister Chip, el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026 dejó una primera parte histórica, con un dominio que ya quedó registrado en los libros del torneo.

El encuentro se fue al descanso con ventaja de 3-0 para Estados Unidos, en una actuación que marcó un hecho sin precedentes en la Copa del Mundo: por primera vez una selección de la Concacaf logró irse al medio tiempo con tres goles de diferencia frente a un equipo de la Conmebol.

Partido revive un antecedente lejano 

El estadístico español destacó además que el desarrollo del partido revive un antecedente lejano entre ambas selecciones en Mundiales. El único cruce previo entre Estados Unidos y Paraguay en la historia del torneo se remonta a 1930, en Uruguay, en la primera edición de la Copa del Mundo.

En aquel duelo, Estados Unidos también ganó 3-0, con un inicio arrollador en el que ya dominaba 2-0 antes del minuto 15. Ahora, 96 años después, el guión se repite con un nuevo golpe temprano del conjunto norteamericano, que volvió a ponerse 2-0 antes del minuto 31.

El contraste entre ambos partidos ha llamado la atención por la coincidencia histórica y por la forma en la que Estados Unidos volvió a imponer condiciones desde el arranque.

Por su parte, Paraguay ha mostrado una de sus versiones más débiles en el torneo, sin capacidad de respuesta ante la intensidad del rival durante la primera mitad.

Con 45 minutos aún por disputarse, el partido ya se perfila como uno de los más llamativos del Mundial por su impacto estadístico y por la contundencia del marcador parcial.

Etiquetas
ConcacafEE.UU.ConmebolParaguayCopa del MundoMundial 2026

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