 Resultado entre Estados Unidos vs. Paraguay por Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
En Vivo
02 USA USA Paraguay Paraguay 00
38:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Bosnia & Herzegovina Switzerland Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland USA Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
37
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Paraguay

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Paraguay
Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Paraguay / FOTO: EU Digital

Sigue los detalles estadísticos del cuarto duelo mundialista, el primero que se juega en territorio estadounidense.

El Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala continúa este viernes 12 de junio con las incidencias del partido mundialistas entre las selecciones de Estados Unidos y Paraguay, en un duelo que promete miles de emociones.

Debuta el local de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y regresa a una competición universal 16 años después de su última participación, el seleccionado de Paraguay.

El juego entre estadounidenses y paraguayos se juega en el SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos, con capacidad para 70 mil espectadores.  

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
USA
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 37'
2 - 0
12/06/2026 - 19:00
Actualizar marcador
Paraguay
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Danny Makkelie, Netherlands

Incidencias del partido

7'
goal
Gol de D. Bobadilla (o.g.). USA deja el marcador 1 - 0
10'
card
J. Caceres ve tarjeta amarilla
31'
goal
Gol de F. Balogun. USA deja el marcador 2 - 0

Goles

  • 7'
    Gol
    D. Bobadilla (o.g.) (1 - 0)
  • 31'
    Gol
    F. Balogun (2 - 0)

Tarjetas

  • 10'
    Tarjeta
    J. Caceres - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 15/11
    USA
    USA 2 - 1 Paraguay
    Friendlies | Finalizado

Últimos de USA

  • 06/06
    USA
    USA 1 - 2 Germany
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    USA
    USA 3 - 2 Senegal
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    USA
    USA 0 - 2 Portugal
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    USA
    USA 2 - 5 Belgium
    Friendlies | Finalizado
  • 19/11
    USA
    USA 5 - 1 Uruguay
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Paraguay

  • 06/06
    Paraguay
    Paraguay 4 - 0 Nicaragua
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Morocco
    Morocco 2 - 1 Paraguay
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Greece
    Greece 0 - 1 Paraguay
    Friendlies | Finalizado
  • 19/11
    Mexico
    Mexico 1 - 2 Paraguay
    Friendlies | Finalizado
  • 15/11
    USA
    USA 2 - 1 Paraguay
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

USA
Paraguay
1
Tiros de esquina
0
10
Saques de banda
9
4
Tiros libres
4
2
Saques de meta
2
0
Penal
0
0
Cambio
0
65
Ataques
19
40
Ataques peligrosos
9
2
Remates al arco
1
1
Remates desviados
1
71%
Posesión
29%
2
Remates totales
2
2
Remates a puerta
1
0
Remates fuera
1
0
Remates bloqueados
0
2
Remates dentro del área
1
0
Remates fuera del área
1
2
Faltas
4
2
Fuera de juego
0
0
Tarjetas amarillas
1
1
Atajadas
1
182
Pases totales
74
158
Pases precisos
49

Alineaciones

USA
  • Matthew Freese
  • Alexander Freeman
  • Chris Richards
  • Tim Ream
  • Antonee Robinson
  • Tyler Adams
  • Malik Tillman
  • Sergiño Dest
  • Weston McKennie
  • Christian Pulišić
  • Folarin Balogun
Paraguay
  • Orlando Gill
  • Juan Cáceres
  • Gustavo Gómez
  • Omar Alderete
  • Junior Alonso
  • Diego Gómez
  • Andrés Cubas
  • Damián Bobadilla
  • Miguel Almirón
  • Antonio Sanabria
  • Julio Enciso
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