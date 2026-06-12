Resultado entre Estados Unidos vs. Paraguay por Mundial 2026

Sigue los detalles estadísticos del cuarto duelo mundialista, el primero que se juega en territorio estadounidense.
El Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala continúa este viernes 12 de junio con las incidencias del partido mundialistas entre las selecciones de Estados Unidos y Paraguay, en un duelo que promete miles de emociones.
Debuta el local de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y regresa a una competición universal 16 años después de su última participación, el seleccionado de Paraguay.
El juego entre estadounidenses y paraguayos se juega en el SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos, con capacidad para 70 mil espectadores.
Worldcup | World Cup - World Championship
USA
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 37'
2 - 0
12/06/2026 - 19:00
Paraguay
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Danny Makkelie, Netherlands
Incidencias del partido
7'
Gol de D. Bobadilla (o.g.). USA deja el marcador 1 - 0
10'
J. Caceres ve tarjeta amarilla
31'
Gol de F. Balogun. USA deja el marcador 2 - 0
Goles
-
7'D. Bobadilla (o.g.) (1 - 0)
-
31'F. Balogun (2 - 0)
Tarjetas
-
10'J. Caceres - tarjeta amarilla
Entre sí
-
15/11USA 2 - 1 Paraguay
Friendlies | Finalizado
Últimos de USA
-
06/06USA 1 - 2 Germany
Friendlies | Finalizado
-
31/05USA 3 - 2 Senegal
Friendlies | Finalizado
-
01/04USA 0 - 2 Portugal
Friendlies | Finalizado
-
28/03USA 2 - 5 Belgium
Friendlies | Finalizado
-
19/11USA 5 - 1 Uruguay
Friendlies | Finalizado
Últimos de Paraguay
-
06/06Paraguay 4 - 0 Nicaragua
Friendlies | Finalizado
-
31/03Morocco 2 - 1 Paraguay
Friendlies | Finalizado
-
27/03Greece 0 - 1 Paraguay
Friendlies | Finalizado
-
19/11Mexico 1 - 2 Paraguay
Friendlies | Finalizado
-
15/11USA 2 - 1 Paraguay
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
USA
Paraguay
1
Tiros de esquina
0
10
Saques de banda
9
4
Tiros libres
4
2
Saques de meta
2
0
Penal
0
0
Cambio
0
65
Ataques
19
40
Ataques peligrosos
9
2
Remates al arco
1
1
Remates desviados
1
71%
Posesión
29%
2
Remates totales
2
2
Remates a puerta
1
0
Remates fuera
1
0
Remates bloqueados
0
2
Remates dentro del área
1
0
Remates fuera del área
1
2
Faltas
4
2
Fuera de juego
0
0
Tarjetas amarillas
1
1
Atajadas
1
182
Pases totales
74
158
Pases precisos
49
Alineaciones
USA
- Matthew Freese
- Alexander Freeman
- Chris Richards
- Tim Ream
- Antonee Robinson
- Tyler Adams
- Malik Tillman
- Sergiño Dest
- Weston McKennie
- Christian Pulišić
- Folarin Balogun
Paraguay
- Orlando Gill
- Juan Cáceres
- Gustavo Gómez
- Omar Alderete
- Junior Alonso
- Diego Gómez
- Andrés Cubas
- Damián Bobadilla
- Miguel Almirón
- Antonio Sanabria
- Julio Enciso