Resultado entre Estados Unidos vs. Paraguay por Mundial 2026

Sigue los detalles estadísticos del cuarto duelo mundialista, el primero que se juega en territorio estadounidense.

El Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala continúa este viernes 12 de junio con las incidencias del partido mundialistas entre las selecciones de Estados Unidos y Paraguay, en un duelo que promete miles de emociones.

Debuta el local de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y regresa a una competición universal 16 años después de su última participación, el seleccionado de Paraguay.

El juego entre estadounidenses y paraguayos se juega en el SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos, con capacidad para 70 mil espectadores.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship USA Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 37' 2 - 0 Actualizar marcador Paraguay Sistema: 4-4-2 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Danny Makkelie, Netherlands Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 7' Gol de D. Bobadilla (o.g.). USA deja el marcador 1 - 0 10' J. Caceres ve tarjeta amarilla 31' Gol de F. Balogun. USA deja el marcador 2 - 0 Goles 7' D. Bobadilla (o.g.) (1 - 0)

31' F. Balogun (2 - 0) Tarjetas 10' J. Caceres - tarjeta amarilla Entre sí 15/11 USA 2 - 1 Paraguay

Friendlies | Finalizado Últimos de USA 06/06 USA 1 - 2 Germany

Friendlies | Finalizado

31/05 USA 3 - 2 Senegal

Friendlies | Finalizado

01/04 USA 0 - 2 Portugal

Friendlies | Finalizado

28/03 USA 2 - 5 Belgium

Friendlies | Finalizado

19/11 USA 5 - 1 Uruguay

Friendlies | Finalizado Últimos de Paraguay 06/06 Paraguay 4 - 0 Nicaragua

Friendlies | Finalizado

31/03 Morocco 2 - 1 Paraguay

Friendlies | Finalizado

27/03 Greece 0 - 1 Paraguay

Friendlies | Finalizado

19/11 Mexico 1 - 2 Paraguay

Friendlies | Finalizado

15/11 USA 2 - 1 Paraguay

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales USA Paraguay 1 Tiros de esquina 0 10 Saques de banda 9 4 Tiros libres 4 2 Saques de meta 2 0 Penal 0 0 Cambio 0 65 Ataques 19 40 Ataques peligrosos 9 2 Remates al arco 1 1 Remates desviados 1 71% Posesión 29% 2 Remates totales 2 2 Remates a puerta 1 0 Remates fuera 1 0 Remates bloqueados 0 2 Remates dentro del área 1 0 Remates fuera del área 1 2 Faltas 4 2 Fuera de juego 0 0 Tarjetas amarillas 1 1 Atajadas 1 182 Pases totales 74 158 Pases precisos 49 Alineaciones USA USA Matthew Freese

Alexander Freeman

Chris Richards

Tim Ream

Antonee Robinson

Tyler Adams

Malik Tillman

Sergiño Dest

Weston McKennie

Christian Pulišić

Folarin Balogun Paraguay Paraguay Orlando Gill

Juan Cáceres

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Junior Alonso

Diego Gómez

Andrés Cubas

Damián Bobadilla

Miguel Almirón

Antonio Sanabria

Julio Enciso

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