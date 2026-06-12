Ryan Reynolds y Mike Myers brillan en debut de Canadá 2026

Durante el debut de Canadá en el Mundial 2026, las cámaras captaron a Ryan Reynolds y a un casi irreconocible Mike Myers en las gradas, provocando una ola de comentarios en redes sociales.

El Mundial 2026 sigue dejando momentos memorables dentro y fuera de la cancha. Durante el esperado debut de la selección de Canadá frente a Bosnia-Herzegovina, dos de las figuras más reconocidas del entretenimiento canadiense se robaron parte de la atención de los aficionados: Ryan Reynolds y Mike Myers.

Las cámaras del estadio captaron a ambos actores disfrutando del encuentro desde las gradas del Toronto Stadium, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y que generaron miles de reacciones entre fanáticos del cine y del futbol.

Mientras la presencia de Ryan Reynolds fue fácilmente reconocida por la mayoría de los espectadores, muchos usuarios tuvieron dificultades para identificar a Mike Myers debido a su notable cambio físico.

Una aparición que sorprendió a los aficionados

Las fotografías y videos difundidos durante la transmisión mostraron a los dos actores observando atentamente el encuentro y alentando a la selección canadiense.

Ryan Reynolds apareció con un aspecto relajado y sonriente, saludando a quienes lo reconocían en las tribunas. Sin embargo, fue Mike Myers quien terminó convirtiéndose en tema de conversación.

Ryan Reynolds - Redes sociales

Varios usuarios señalaron que el actor luce muy diferente a la imagen que millones de personas recuerdan de sus años de mayor popularidad en Hollywood. Con el cabello más corto, el rostro visiblemente distinto por el paso de los años y un estilo más discreto, muchos aficionados tuvieron que leer las publicaciones en redes sociales para confirmar que efectivamente se trataba del legendario comediante canadiense.

Mike Myers - Redes sociales

Algunos comentarios incluso afirmaban que no lograron reconocerlo a primera vista.

Aunque Myers continúa activo en la industria del entretenimiento, sus apariciones públicas suelen ser menos frecuentes que en años anteriores.

Myke Myers - Redes sociales

Por ello, cuando las cámaras del Mundial 2026 enfocaron al actor en las gradas, numerosos espectadores expresaron sorpresa por su apariencia actual.

En redes sociales abundaron los mensajes de usuarios que aseguraban haber tardado varios segundos en identificarlo. Otros destacaron cómo el paso del tiempo ha transformado la imagen de una de las figuras más reconocidas de la comedia cinematográfica.

A pesar de ello, muchos fanáticos celebraron volver a verlo disfrutando de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y apoyando a la selección de su país.

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