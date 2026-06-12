 Ryan Reynolds y Mike Myers brillan en debut de Canadá 2026
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12 junio / 19:00
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
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Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
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12/06 19:00 HS
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USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
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Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
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25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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17/06 17:00 HS
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England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Ryan Reynolds y Mike Myers acaparan las cámaras durante el debut de Canadá en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Ryan Reynolds, Redes sociales
Ryan Reynolds / FOTO: Redes sociales

Durante el debut de Canadá en el Mundial 2026, las cámaras captaron a Ryan Reynolds y a un casi irreconocible Mike Myers en las gradas, provocando una ola de comentarios en redes sociales.

El Mundial 2026 sigue dejando momentos memorables dentro y fuera de la cancha. Durante el esperado debut de la selección de Canadá frente a Bosnia-Herzegovina, dos de las figuras más reconocidas del entretenimiento canadiense se robaron parte de la atención de los aficionados: Ryan Reynolds y Mike Myers.

Las cámaras del estadio captaron a ambos actores disfrutando del encuentro desde las gradas del Toronto Stadium, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y que generaron miles de reacciones entre fanáticos del cine y del futbol.

Mientras la presencia de Ryan Reynolds fue fácilmente reconocida por la mayoría de los espectadores, muchos usuarios tuvieron dificultades para identificar a Mike Myers debido a su notable cambio físico.

Una aparición que sorprendió a los aficionados

Las fotografías y videos difundidos durante la transmisión mostraron a los dos actores observando atentamente el encuentro y alentando a la selección canadiense.

Ryan Reynolds apareció con un aspecto relajado y sonriente, saludando a quienes lo reconocían en las tribunas. Sin embargo, fue Mike Myers quien terminó convirtiéndose en tema de conversación.

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Ryan Reynolds - Redes sociales

Varios usuarios señalaron que el actor luce muy diferente a la imagen que millones de personas recuerdan de sus años de mayor popularidad en Hollywood. Con el cabello más corto, el rostro visiblemente distinto por el paso de los años y un estilo más discreto, muchos aficionados tuvieron que leer las publicaciones en redes sociales para confirmar que efectivamente se trataba del legendario comediante canadiense.

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Mike Myers - Redes sociales

Algunos comentarios incluso afirmaban que no lograron reconocerlo a primera vista.

Aunque Myers continúa activo en la industria del entretenimiento, sus apariciones públicas suelen ser menos frecuentes que en años anteriores.

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Myke Myers - Redes sociales

Por ello, cuando las cámaras del Mundial 2026 enfocaron al actor en las gradas, numerosos espectadores expresaron sorpresa por su apariencia actual.

En redes sociales abundaron los mensajes de usuarios que aseguraban haber tardado varios segundos en identificarlo. Otros destacaron cómo el paso del tiempo ha transformado la imagen de una de las figuras más reconocidas de la comedia cinematográfica.

A pesar de ello, muchos fanáticos celebraron volver a verlo disfrutando de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y apoyando a la selección de su país.

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