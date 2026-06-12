Doloroso sacrificio del portero coreano para el Mundial

La dura decisión de Kim Seung-gyu que conmueve al Mundial 2026.

Detrás de las atajadas decisivas y los aplausos en el Mundial 2026, el arquero surcoreano Kim Seung-gyu enfrenta una de las situaciones más emotivas de su carrera profesional.

A sus 35 años, el guardameta disputa su cuarta Copa del Mundo con la selección de Corea del Sur, pero su participación en el torneo ha estado marcada por un sacrificio personal que ha conmovido a miles de aficionados. Kim tuvo que despedirse de su esposa, Kim Jin-kyung, cuando se encontraba a pocos días de dar a luz para incorporarse a la concentración de su selección.

Mientras defendía los colores de su país, nació su hija. Sin embargo, la distancia le impidió estar presente en ese momento tan importante y solo pudo conocer a la recién nacida mediante una videollamada.

El experimentado portero reconoció que la situación ha sido difícil de afrontar. "Me siento muy culpable con mi esposa y con mi hija. Por eso quiero conseguir un buen resultado en este Mundial y volver a Corea con un gran regalo para ellas", expresó emocionado.

Una motivación adicional

Lejos de afectar su rendimiento, la experiencia pareció convertirse en una motivación adicional. En el debut mundialista ante República Checa, Kim fue una de las figuras más destacadas del encuentro al realizar varias intervenciones clave en los minutos finales, ayudando a asegurar la victoria 2-1 para Corea del Sur.

Su actuación fue celebrada por los aficionados y también dio un significado especial a un triunfo que dedicó a su familia.

La historia de Kim Seung-gyu pone de relieve la otra cara del fútbol de élite. Más allá de los estadios llenos y la competencia internacional, muchos jugadores deben renunciar a momentos irrepetibles junto a sus seres queridos para representar a sus países.

En el caso del arquero surcoreano, el Mundial no solo representa un desafío deportivo, sino también una promesa familiar que espera cumplir cuando regrese a casa.

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