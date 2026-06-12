 Trump llama a la selección de Estados Unidos
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02 USA USA Paraguay Paraguay 00
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Switzerland USA Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
37
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Trump llama a la selección de Estados Unidos antes del partido contra Paraguay

por Oliver Paniagua
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado este 28 de mayo, durante una reunión con su gabinete, en la Casa Blanca, en Washington DC (EE, UU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado este 28 de mayo, durante una reunión con su gabinete, en la Casa Blanca, en Washington DC (EE / FOTO: UU

¿Qué le dijo Trump a la selección de Estados Unidos antes del partido contra Paraguay?

A pocas horas del debut de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, la Casa Blanca difundió la grabación completa de una llamada telefónica realizada por el presidente Donald Trump al plantel dirigido por el entrenador argentino Mauricio Pochettino.

El contacto se produjo antes del partido frente a Paraguay, correspondiente al Grupo D, y fue presentado públicamente a través de los canales oficiales del gobierno estadounidense, generando atención inmediata en la previa del estreno del equipo anfitrión.

En la conversación, Trump fue conectado inicialmente con Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial de la FIFA 2026, quien luego enlazó al mandatario con los 26 futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Pochettino.

El presidente mantuvo un tono distendido durante el intercambio, en el que elogió al técnico argentino y al plantel. "Un tipo fantástico, un entrenador fantástico", expresó sobre Pochettino, además de destacar el potencial del equipo: "Creo que tienen muchas posibilidades de llegar hasta el final".

El entrenador respondió agradeciendo el gesto del mandatario y reafirmando el compromiso del grupo. "Muchas gracias por su apoyo, señor presidente, y vamos a hacer todo lo posible para que usted y toda la gente de este país se sientan orgullosos", señaló el técnico.

Trump no estará en el estadio

Pese a la difusión de la llamada y el respaldo público al equipo, fuentes cercanas al entorno de la Casa Blanca indican que Donald Trump no tiene previsto asistir al estadio para el debut de Estados Unidos ante Paraguay.

En su lugar, se presume la posible presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, quien podría encabezar la representación oficial del gobierno estadounidense en el encuentro inaugural del conjunto local.

Un debut de alta expectativa

El partido ante Paraguay abre el camino de Estados Unidos en el Grupo D, en un torneo que comparte con México y Canadá como países anfitriones. El equipo llega con una generación joven liderada por Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun, tras una preparación con resultados irregulares en amistosos previos.

Estados Unidos enfrentará luego a Australia el 19 de junio y cerrará la fase de grupos ante Turquía, en busca de su clasificación a la siguiente ronda.

El combinado norteamericano tiene como mejor registro histórico el Mundial de Uruguay 1930, cuando alcanzó el tercer lugar, mientras que en Qatar 2022 llegó hasta los octavos de final antes de ser eliminado por Países Bajo

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