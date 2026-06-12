Trump llama a la selección de Estados Unidos

¿Qué le dijo Trump a la selección de Estados Unidos antes del partido contra Paraguay?

A pocas horas del debut de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, la Casa Blanca difundió la grabación completa de una llamada telefónica realizada por el presidente Donald Trump al plantel dirigido por el entrenador argentino Mauricio Pochettino.

El contacto se produjo antes del partido frente a Paraguay, correspondiente al Grupo D, y fue presentado públicamente a través de los canales oficiales del gobierno estadounidense, generando atención inmediata en la previa del estreno del equipo anfitrión.

En la conversación, Trump fue conectado inicialmente con Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial de la FIFA 2026, quien luego enlazó al mandatario con los 26 futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Pochettino.

El presidente mantuvo un tono distendido durante el intercambio, en el que elogió al técnico argentino y al plantel. "Un tipo fantástico, un entrenador fantástico", expresó sobre Pochettino, además de destacar el potencial del equipo: "Creo que tienen muchas posibilidades de llegar hasta el final".

El entrenador respondió agradeciendo el gesto del mandatario y reafirmando el compromiso del grupo. "Muchas gracias por su apoyo, señor presidente, y vamos a hacer todo lo posible para que usted y toda la gente de este país se sientan orgullosos", señaló el técnico.

Trump no estará en el estadio

Pese a la difusión de la llamada y el respaldo público al equipo, fuentes cercanas al entorno de la Casa Blanca indican que Donald Trump no tiene previsto asistir al estadio para el debut de Estados Unidos ante Paraguay.

En su lugar, se presume la posible presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, quien podría encabezar la representación oficial del gobierno estadounidense en el encuentro inaugural del conjunto local.

Un debut de alta expectativa

El partido ante Paraguay abre el camino de Estados Unidos en el Grupo D, en un torneo que comparte con México y Canadá como países anfitriones. El equipo llega con una generación joven liderada por Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun, tras una preparación con resultados irregulares en amistosos previos.

Estados Unidos enfrentará luego a Australia el 19 de junio y cerrará la fase de grupos ante Turquía, en busca de su clasificación a la siguiente ronda.

El combinado norteamericano tiene como mejor registro histórico el Mundial de Uruguay 1930, cuando alcanzó el tercer lugar, mientras que en Qatar 2022 llegó hasta los octavos de final antes de ser eliminado por Países Bajo

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