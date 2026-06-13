 Alemania debutará en el Mundial con incógnita en la portería
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
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Czech Republic CRZ
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Qatar QAT
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
79
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
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Sweden SWE
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20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
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Spain SPA
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Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
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Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
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Croatia CRO
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17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Alemania debutará en el Mundial con incógnita en la portería

por Oliver Paniagua
El dilema en el arco acompaña el debut de Alemania ante Curazao., Redes sociales.
El dilema en el arco acompaña el debut de Alemania ante Curazao. / FOTO: Redes sociales.

Tensión en la portería alemana antes del debut mundialista.

Alemania inicia su camino en la Copa del Mundo este domingo a las 11:00 (hora de Guatemala) frente a Curazao, en Houston, en un duelo que, sobre el papel, parece accesible para el tetracampeón. Sin embargo, el estreno llega acompañado de una fuerte tensión interna, especialmente en una posición clave: el arco.

El gran foco está puesto en el regreso de Manuel Neuer, quien a sus 40 años vuelve a la selección alemana tras haberse retirado luego de la Eurocopa 2024. El experimentado guardameta sería titular en el debut, desplazando a Oliver Baumann, quien había ocupado su lugar durante su ausencia.

Neuer, campeón del mundo en Brasil 2014, alcanzará un hito histórico al sumar su partido internacional número 125, convirtiéndose además en el futbolista más veterano en la historia de la selección alemana. Su presencia no solo refuerza la experiencia del equipo, sino que también reabre el debate sobre la titularidad en una posición que parecía definida tras su retiro.

Técnico alemán respalda el regreso de Neuer

El entrenador Julian Nagelsmann respaldó la decisión de su regreso, destacando que el arquero sigue siendo uno de los mejores del país y que su liderazgo resulta determinante en el grupo. Sin embargo, la situación ha generado incomodidad en Baumann, quien había asumido el rol en los amistosos previos y ahora vuelve al banco de suplentes.

A pesar del cambio, el rendimiento del equipo en la preparación ha sido positivo, con victorias ante Finlandia y Estados Unidos, aunque el debate interno ha marcado la antesala del torneo.

La figura de Neuer impone respeto tanto dentro como fuera del vestuario, y su regreso añade un componente emocional al debut alemán. Frente a un rival debutante como Curazao, Alemania buscará iniciar con triunfo, aunque con un foco inevitable en su propia portería, donde la experiencia y el presente vuelven a chocar en un momento decisivo.

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