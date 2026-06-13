Alemania debutará en el Mundial con incógnita en la portería

Tensión en la portería alemana antes del debut mundialista.

Alemania inicia su camino en la Copa del Mundo este domingo a las 11:00 (hora de Guatemala) frente a Curazao, en Houston, en un duelo que, sobre el papel, parece accesible para el tetracampeón. Sin embargo, el estreno llega acompañado de una fuerte tensión interna, especialmente en una posición clave: el arco.

El gran foco está puesto en el regreso de Manuel Neuer, quien a sus 40 años vuelve a la selección alemana tras haberse retirado luego de la Eurocopa 2024. El experimentado guardameta sería titular en el debut, desplazando a Oliver Baumann, quien había ocupado su lugar durante su ausencia.

Neuer, campeón del mundo en Brasil 2014, alcanzará un hito histórico al sumar su partido internacional número 125, convirtiéndose además en el futbolista más veterano en la historia de la selección alemana. Su presencia no solo refuerza la experiencia del equipo, sino que también reabre el debate sobre la titularidad en una posición que parecía definida tras su retiro.

Técnico alemán respalda el regreso de Neuer

El entrenador Julian Nagelsmann respaldó la decisión de su regreso, destacando que el arquero sigue siendo uno de los mejores del país y que su liderazgo resulta determinante en el grupo. Sin embargo, la situación ha generado incomodidad en Baumann, quien había asumido el rol en los amistosos previos y ahora vuelve al banco de suplentes.

A pesar del cambio, el rendimiento del equipo en la preparación ha sido positivo, con victorias ante Finlandia y Estados Unidos, aunque el debate interno ha marcado la antesala del torneo.

La figura de Neuer impone respeto tanto dentro como fuera del vestuario, y su regreso añade un componente emocional al debut alemán. Frente a un rival debutante como Curazao, Alemania buscará iniciar con triunfo, aunque con un foco inevitable en su propia portería, donde la experiencia y el presente vuelven a chocar en un momento decisivo.

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