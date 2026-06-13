 Anitta deslumbra en tribunas con homenaje elegante a Brasil
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-- Haiti Haiti Scotland Scotland --
13 junio / 19:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Turkey Australia Paraguay
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
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Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Qatar Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Anitta roba miradas en las tribunas con un elegante homenaje a Brasil

por Sandy Sandoval
Anitta, Redes sociales
Anitta / FOTO: Redes sociales

La estrella brasileña apareció en las tribunas con un espectacular look para apoyar a su país, demostrando una vez más su capacidad para combinar moda, música y pasión por el futbol.

La pasión por el futbol también se vive en las tribunas y una de las celebridades que más ha llamado la atención durante los primeros días de la fiesta futbolera es Anitta. La cantante brasileña compartió varias fotografías desde el estadio donde siguió de cerca la presentación de Brasil, mostrando un estilo sofisticado que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

A diferencia de muchos aficionados que optaron por vestir la camiseta oficial de la selección, la artista decidió apostar por un atuendo más discreto y elegante. Anitta apareció con una blusa negra sin mangas y una falda oscura, complementando su imagen con sandalias y gafas de sol.

Los detalles brasileños estuvieron presentes de forma sutil pero significativa. La cantante lució un pequeño símbolo de la bandera de Brasil en su blusa, además de un collar y una pulsera con referencias a los colores nacionales, demostrando su apoyo a la Canarinha sin renunciar a su estilo personal.

Un look sencillo que conquistó a sus seguidores

Las fotografías compartidas por la artista muestran a Anitta acompañada de amigos mientras disfrutaba del ambiente en las gradas. Aunque varios de los asistentes llevaban camisetas amarillas de Brasil, la intérprete optó por una propuesta más minimalista.

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Anitta - redes sociales

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer. Muchos destacaron la forma en que logró representar a su país a través de pequeños detalles, mientras otros elogiaron la elegancia y naturalidad de su atuendo.

La publicación acumuló miles de reacciones en pocas horas y fue compartida por fanáticos que celebraron la presencia de la cantante en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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Anitta - Redes sociales

Del escenario a las tribunas

La aparición de Anitta en el estadio se produjo apenas un día después de participar en uno de los espectáculos más comentados de la inauguración de la fiesta futbolera en Estados Unidos.

La brasileña formó parte del show musical que dio la bienvenida al torneo, compartiendo protagonismo con otras figuras internacionales en una presentación que combinó música, baile y una celebración de la diversidad cultural de los países participantes.

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Anitta - Foto EFE

Su actuación recibió elogios por parte de los asistentes y de miles de usuarios en redes sociales, quienes destacaron la energía y carisma que la han convertido en una de las artistas latinas más exitosas de la actualidad.

Brasil cuenta con una de sus mayores embajadoras

No es la primera vez que Anitta demuestra públicamente su amor por Brasil. A lo largo de su carrera ha llevado la cultura, la música y la identidad brasileña a escenarios de todo el mundo, convirtiéndose en una de las principales representantes del país en la industria del entretenimiento.

Ahora, desde las tribunas, la cantante vuelve a demostrar ese orgullo nacional. Sin necesidad de grandes extravagancias, logró captar la atención gracias a un look elegante y cuidadosamente pensado, donde los pequeños detalles fueron suficientes para dejar claro de qué lado estaba su corazón futbolero.

Mientras Brasil continúa su camino en la competencia, Anitta sigue disfrutando de la experiencia como una aficionada más, aunque con el estilo y la presencia que la han convertido en una de las estrellas más influyentes de América Latina.

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FútbolmodacelebridadAnittaelegancia#ViralesMundial2026homenaje a Brasil

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