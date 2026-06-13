Anya Taylor-Joy genera polémica con camiseta de Argentina

Aunque asistió al partido entre Estados Unidos y Paraguay, la actriz sorprendió al aparecer en las tribunas con la camiseta de la Albiceleste, generando miles de reacciones y convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

El Mundial 2026 no solo está dejando emociones dentro de la cancha, sino también momentos memorables en las tribunas. Uno de los más comentados ocurrió durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde la reconocida actriz Anya Taylor-Joy captó todas las miradas al presentarse con los colores de la Selección de Argentina.

La estrella de Hollywood, conocida mundialmente por su papel en la serie "Gambito de dama", asistió al encuentro acompañada de su esposo, el músico Malcolm McRae. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, lo que llamó la atención fue su atuendo: un top celeste y blanco inspirado en la camiseta de la Albiceleste, con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Su presencia no tardó en hacerse viral. Videos e imágenes compartidos por aficionados comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el gesto de la actriz y destacaron el fuerte vínculo que mantiene con Argentina a pesar de haber desarrollado gran parte de su carrera en Estados Unidos y Reino Unido.

Una argentina en Hollywood

Aunque nació en Miami, Florida, Anya Taylor-Joy tiene una historia muy ligada a Argentina. Su padre es argentino de ascendencia escocesa y su madre tiene raíces británicas y españolas. La actriz pasó gran parte de su infancia en Buenos Aires antes de mudarse a Londres cuando tenía apenas seis años.

En diversas entrevistas a lo largo de los años, Taylor-Joy ha hablado sobre el cariño especial que siente por Argentina. Incluso ha revelado que el español fue su primer idioma y que conserva recuerdos muy importantes de su niñez en Buenos Aires.

Esa conexión cultural ha hecho que el público argentino la adopte como una de las grandes representantes del país en la industria cinematográfica internacional. Cada vez que menciona sus raíces o visita territorio argentino, genera una ola de comentarios positivos entre sus seguidores.

El look que se volvió tendencia

La elección de vestuario de Anya Taylor-Joy durante el encuentro mundialista fue interpretada por muchos como una muestra de orgullo hacia sus raíces argentinas. El diseño, inspirado en los tradicionales colores celeste y blanco, destacó en una jornada repleta de celebridades internacionales.

A su lado, Malcolm McRae también se sumó al homenaje al portar una camiseta con la palabra "Argentina" estampada en el frente, detalle que fue ampliamente comentado en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Anya Tyalor Joy - Captura de pantalla

Mientras algunos usuarios bromearon sobre el hecho de apoyar un partido de Estados Unidos vistiendo los colores argentinos, la mayoría celebró la naturalidad con la que la actriz sigue mostrando afecto por el país sudamericano.

Una de las estrellas más queridas del cine actual

La carrera de Anya Taylor-Joy ha experimentado un ascenso meteórico durante la última década. Su primer gran reconocimiento llegó en 2015 con la película de terror "La bruja", considerada una de las producciones más influyentes del género en años recientes.

Posteriormente participó en títulos como "Fragmentado", "Glass", "Emma", "The Menu", "Furiosa" y la exitosa serie "Gambito de dama", producción que la convirtió en una de las actrices más populares del mundo.

Su talento le ha permitido obtener importantes reconocimientos, incluidos premios Globo de Oro y nominaciones a galardones internacionales, consolidándola como una de las figuras más destacadas de su generación.

Un Mundial lleno de celebridades

La inauguración y los primeros encuentros del Mundial 2026 han reunido a numerosas personalidades del entretenimiento, los negocios y el deporte. Entre los asistentes destacados han figurado Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Cruise, David Beckham, Sofía Vergara y Paris Hilton.

Asimismo, la ceremonia inaugural contó con presentaciones musicales de primer nivel que reforzaron el carácter global del torneo, mientras millones de espectadores siguieron cada detalle tanto dentro como fuera de los estadios.

En medio de ese desfile de estrellas, Anya Taylor-Joy logró destacar gracias a un gesto sencillo pero significativo: llevar los colores de Argentina en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta.

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