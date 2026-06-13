Katia Itzel hará historia en el Mundial 2026

¿Quién es la mujer que será parte del cuerpo arbitral en el Japón vs. Países Bajos?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá un momento histórico en el duelo entre Japón y Países Bajos, correspondiente al Grupo F, cuando la mexicana Katia Itzel García Mendoza se convierta en la primera mujer en integrar el cuerpo arbitral de un partido del Mundial varonil.

El encuentro se disputará este domingo 14 de junio en el Estadio Dallas, Texas, y marcará el debut de ambas selecciones en la competencia. Aunque el choque entre asiáticos y neerlandeses promete ser uno de los más atractivos de la primera fase, gran parte de la atención estará puesta en la árbitra mexicana, quien fungirá como cuarta oficial del compromiso.

Un paso histórico para el arbitraje femenino

La presencia de Katia Itzel representa un avance significativo para el arbitraje femenino en el futbol internacional. Desde la zona técnica, la cuarta árbitra se encarga de coordinar sustituciones, supervisar el equipamiento de los jugadores que ingresan de cambio, controlar el comportamiento de los cuerpos técnicos y apoyar al árbitro central en cualquier incidente fuera de su visión directa.

Además, en caso de lesión de alguno de los integrantes de la terna principal, la cuarta oficial puede asumir funciones dentro del campo.

Trayectoria de Katia Itzel

García Mendoza posee el gafete internacional de la FIFA como árbitra central desde 2019. A lo largo de su carrera ha dirigido partidos de la Liga MX femenil y varonil, torneos juveniles de Concacaf, la Copa Mundial Femenina y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su nombre cobró especial relevancia en el futbol mexicano cuando fue designada para dirigir el partido entre Pachuca y Querétaro en el Clausura 2024, convirtiéndose en la primera mujer en dos décadas en arbitrar un encuentro de la primera división varonil de la Liga MX.

La designación para el Mundial 2026 consolida su lugar entre los perfiles más destacados del arbitraje de Concacaf y abre una nueva etapa para la participación femenina en el futbol masculino de élite.

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