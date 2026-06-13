Brasil y Marruecos: Historia Mundialista en un Solo Capítulo

Brasil y Marruecos no tienen una larga historia de enfrentamientos en la Copa del Mundo. De hecho, sus caminos solo se han cruzado una vez en el máximo torneo de selecciones.

El único duelo mundialista entre ambas selecciones se disputó el 16 de junio de 1998, durante la fase de grupos del Mundial de Francia. Aquella tarde en Nantes, la selección brasileña confirmó su condición de favorita con una victoria por 3-0 gracias a los goles de Ronaldo Nazário, Rivaldo y Bebeto.

Brasil llegaba a ese torneo como campeón vigente tras conquistar el Mundial de Estados Unidos 1994 y contaba con una generación repleta de estrellas.

El equipo dirigido por Mario Zagallo terminó alcanzando la final de Francia 1998, aunque posteriormente cayó ante el anfitrión Francia.

Para Marruecos, aquel encuentro representó una de las pruebas más difíciles de la fase de grupos. A pesar de la derrota, los africanos lograron cerrar el torneo con una histórica victoria 3-0 sobre Escocia, aunque no les alcanzó para avanzar a los octavos de final.

Desde entonces, ambas selecciones siguieron caminos distintos en los Mundiales. Brasil continuó siendo protagonista habitual de las fases finales y conquistó su quinto título en 2002, mientras que Marruecos escribió su página más brillante en Catar 2022 al convertirse en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Por ello, cada nuevo enfrentamiento entre brasileños y marroquíes despierta el recuerdo de aquel partido de Francia 1998, que sigue siendo el único antecedente entre ambos países en la historia de los Mundiales.

Historial de Brasil vs Marruecos en Copas del Mundo

Francia 1998 - Fase de grupos

Brasil 3-0 Marruecos

Goles: Ronaldo, Rivaldo y Bebeto.

Balance general

Partidos: 1

Victorias de Brasil: 1

Empates: 0

Victorias de Marruecos: 0

Goles de Brasil: 3

Goles de Marruecos: 0.

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