 Cristiano Ronaldo: El Atleta que Brilla Antes del Debut
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90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Bosnia & Herzegovina Canada Switzerland Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
90+
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

"Es un atleta": Cristiano Ronaldo desata elogios por su espectacular estado físico antes del debut de Portugal

por Sandy Sandoval
Cristiano Ronaldo, Redes sociales
Cristiano Ronaldo / FOTO: Redes sociales

El capitán de Portugal compartió fotografías desde una playa en Estados Unidos y miles de aficionados quedaron sorprendidos por su impresionante condición física a pocos días de debutar en el campo.

Cristiano Ronaldo volvió a convertirse en tendencia mundial, esta vez lejos de las canchas. El astro portugués compartió una serie de fotografías desde una playa en Estados Unidos y dejó sin palabras a millones de seguidores por el impresionante estado físico que conserva a sus 41 años.

Las imágenes muestran al delantero disfrutando de un momento de relajación junto a integrantes de la selección de Portugal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su figura atlética, marcada por una musculatura definida y un físico que sigue siendo la envidia de muchos deportistas más jóvenes.

La publicación rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones y comentarios en redes sociales, donde aficionados de todo el mundo destacaron la disciplina y el compromiso que han caracterizado la carrera de Ronaldo.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Una disciplina que desafía el paso del tiempo

A lo largo de más de dos décadas en la élite del futbol, Cristiano Ronaldo ha construido una reputación basada no solo en su talento, sino también en una estricta rutina de entrenamiento.

Especialistas deportivos han señalado en múltiples ocasiones que el portugués mantiene hábitos poco comunes incluso entre atletas profesionales. Su alimentación, horas de descanso, sesiones de recuperación y trabajo físico forman parte de una planificación minuciosa que le ha permitido mantenerse competitivo durante años.

Esa dedicación se refleja en cada una de sus apariciones públicas. Las recientes fotografías compartidas desde Estados Unidos son una muestra de que el capitán portugués continúa cuidando cada detalle de su preparación.

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Cristiano Ronaldo - Redes sociales

Portugal se prepara para la fiesta futbolera

Mientras los aficionados esperan el inicio de la participación portuguesa, Ronaldo continúa liderando un grupo que combina experiencia y juventud.

Portugal llega como una de las selecciones llamadas a protagonizar el torneo gracias a la calidad de jugadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias y Rafael Leão, además de la experiencia de su máximo referente.

La ilusión de los aficionados portugueses es enorme, especialmente porque podría tratarse de una de las últimas grandes citas internacionales de Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta de su país.

Portugal iniciará su participación el próximo 17 de junio frente a República Democrática del Congo. Posteriormente se medirá ante Uzbekistán y cerrará la fase de grupos contra Colombia, uno de los encuentros más esperados de su sector.

Todas las miradas estarán puestas en Ronaldo, quien buscará seguir ampliando su legado y ayudar a su selección a avanzar a las rondas decisivas del campeonato.

Las redes no dejan de elogiarlo

Tras la publicación de las fotografías, las reacciones no tardaron en llegar. Comentarios como "parece de 25 años", "es una máquina" y "el atleta perfecto" inundaron las plataformas digitales.

Muchos usuarios destacaron que pocos futbolistas han logrado mantenerse en tan alto nivel físico después de los 40 años, mientras otros resaltaron que Ronaldo continúa siendo un ejemplo de constancia y profesionalismo dentro y fuera de las canchas.

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Cristiano Ronaldoredes socialesPortugalatletasDebutestado físico

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