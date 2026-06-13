El amuleto que acompañará a Portugal en el Mundial

Portugal usará un objeto especial en el Mundial en homenaje a Diogo Jota.

La selección de Portugal lucirá brazaletes especiales durante su participación en la Copa del Mundo 2026 como parte de un emotivo homenaje al exdelantero Diogo Jota, según confirmó el centrocampista Vitinha.

Las pulseras, entregadas por el primer ministro portugués Luís Montenegro, incluyen los nombres de todos los jugadores de la plantilla junto al de Jota, quien falleció trágicamente en un accidente de tránsito el año pasado. El gesto busca mantener vivo el recuerdo del atacante, que dejó una profunda huella en el combinado nacional.

Vitinha explicó que la iniciativa surgió tras un encuentro entre el mandatario y el plantel, donde se presentó el diseño de los brazaletes con la intención de acompañar al equipo durante el torneo. Posteriormente, los propios jugadores decidieron de manera unánime utilizarlos como símbolo de unión y homenaje.

La carrera de Diogo Jota con Portugal

Diogo Jota disputó 49 partidos con la selección portuguesa, en los que anotó 14 goles, consolidándose como una pieza importante del equipo en los últimos años. Su fallecimiento representó una pérdida significativa tanto para sus compañeros como para el futbol portugués.

El gesto adquiere un valor simbólico especial en el contexto de un Mundial, donde Portugal buscará honrar su memoria dentro del terreno de juego mientras compite en el Grupo K del torneo.

Según el calendario del certamen, Portugal debutará ante la República Democrática del Congo, luego enfrentará a Uzbekistán y cerrará la fase de grupos frente a Colombia, en una serie de encuentros donde el equipo no solo competirá por avanzar, sino también por mantener vivo el legado de uno de sus exjugadores más queridos.

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