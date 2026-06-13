El entrenador de mayor edad en la Copa del Mundo 2026

Entrenadores veteranos marcan un récord histórico en el Mundial 2026.

La Copa del Mundo de 2026 quedará registrada no solo por el talento dentro del campo, sino también por la presencia de entrenadores de edad avanzada que romperán récords históricos en los banquillos del torneo.

Hasta ahora, la marca de mayor longevidad en un Mundial pertenecía al alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a Grecia en Sudáfrica 2010 con 71 años, 10 meses y 13 días. Sin embargo, ese registro quedará atrás en esta edición, donde varios estrategas superarán esa cifra de forma consecutiva.

El primer cambio se dio en la fase de grupos, cuando el belga Hugo Broos dirigió a la selección de Sudáfrica en su debut mundialista frente a México, alcanzando los 74 años de edad. Su récord, sin embargo, fue momentáneo.

Horas más tarde, el técnico checo Miroslav Koubek lo superó en el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, consolidándose como uno de los entrenadores más veteranos en la historia del torneo con casi 75 años.

El más veterano del Mundial 2026

Sin embargo, el registro definitivo llegará el domingo, cuando el neerlandés Dick Advocaat se convierta en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de Copa del Mundo al debutar con Curazao ante Alemania, con 78 años. Una cifra que establece un nuevo techo histórico en la competencia.

En contraste, el Mundial 2026 también mostrará la otra cara del futbol moderno con la presencia de técnicos jóvenes como Julian Nagelsmann, quien dirigirá a Alemania con apenas 38 años, evidenciando la amplia brecha generacional en los banquillos.

La experiencia también estará representada por figuras como Marcelo Bielsa con Uruguay y Carlos Queiroz al mando de Ghana, consolidando un torneo donde la veteranía tendrá un protagonismo inédito.

El certamen dejará así una imagen singular: mientras algunos entrenadores apenas inician su carrera, otros siguen escribiendo historia desde los bancos de suplentes, demostrando que en el futbol de élite la edad no ha perdido su peso estratégico.

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