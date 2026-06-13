 El entrenador de mayor edad en la Copa del Mundo 2026
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02 Australia Australia Turkey Turkey 00
81:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
79
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Quién es el entrenador de mayor edad en la Copa del Mundo 2026?

por Oliver Paniagua
Entrenadores veteranos marcan un récord histórico en el Mundial 2026., Captura de pantalla video de X.
Entrenadores veteranos marcan un récord histórico en el Mundial 2026. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Entrenadores veteranos marcan un récord histórico en el Mundial 2026.

La Copa del Mundo de 2026 quedará registrada no solo por el talento dentro del campo, sino también por la presencia de entrenadores de edad avanzada que romperán récords históricos en los banquillos del torneo.

Hasta ahora, la marca de mayor longevidad en un Mundial pertenecía al alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a Grecia en Sudáfrica 2010 con 71 años, 10 meses y 13 días. Sin embargo, ese registro quedará atrás en esta edición, donde varios estrategas superarán esa cifra de forma consecutiva.

El primer cambio se dio en la fase de grupos, cuando el belga Hugo Broos dirigió a la selección de Sudáfrica en su debut mundialista frente a México, alcanzando los 74 años de edad. Su récord, sin embargo, fue momentáneo.

Horas más tarde, el técnico checo Miroslav Koubek lo superó en el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, consolidándose como uno de los entrenadores más veteranos en la historia del torneo con casi 75 años.

El más veterano del Mundial 2026

Sin embargo, el registro definitivo llegará el domingo, cuando el neerlandés Dick Advocaat se convierta en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de Copa del Mundo al debutar con Curazao ante Alemania, con 78 años. Una cifra que establece un nuevo techo histórico en la competencia.

En contraste, el Mundial 2026 también mostrará la otra cara del futbol moderno con la presencia de técnicos jóvenes como Julian Nagelsmann, quien dirigirá a Alemania con apenas 38 años, evidenciando la amplia brecha generacional en los banquillos.

La experiencia también estará representada por figuras como Marcelo Bielsa con Uruguay y Carlos Queiroz al mando de Ghana, consolidando un torneo donde la veteranía tendrá un protagonismo inédito.

El certamen dejará así una imagen singular: mientras algunos entrenadores apenas inician su carrera, otros siguen escribiendo historia desde los bancos de suplentes, demostrando que en el futbol de élite la edad no ha perdido su peso estratégico.

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