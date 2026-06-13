 Jeremy Doku sorprende con mensaje sobre su fe
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13 junio / 19:00
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Figura de la selección de Bélgica declara su fe en Cristo

por Oliver Paniagua
Jeremy Doku sorprende con mensaje sobre su fe a días del debut de Bélgica en el Mundial., Redes sociales.
Jeremy Doku sorprende con mensaje sobre su fe a días del debut de Bélgica en el Mundial. / FOTO: Redes sociales.

Una publicación inesperada en la concentración de Bélgica antes del Mundial.

A pocos días del debut de Bélgica en la Copa del Mundo, el extremo Jeremy Doku llamó la atención fuera del terreno de juego tras compartir una publicación poco habitual en sus redes sociales.

El futbolista difundió un video de más de 10 minutos en el que habló abiertamente sobre su fe y su relación con Dios, mientras sostenía una Biblia. En el mensaje, el jugador aprovechó su amplia audiencia para expresar una reflexión personal que trascendió lo deportivo.

Doku, conocido por su desequilibrio y velocidad dentro del campo, ha reiterado en distintas ocasiones que su fe ocupa un lugar fundamental en su vida. Esta publicación, lejos de ser una novedad en su postura, reafirma una convicción que ha acompañado su carrera desde sus inicios.

El contenido no buscó polémica ni confrontación, sino que se presentó como una expresión sincera de sus creencias personales, compartidas con naturalidad ante sus seguidores.

Jeremy Doku sorprende con mensaje sobre su fe

En un contexto donde la atención suele centrarse en el rendimiento deportivo, la preparación para el Mundial y el protagonismo dentro del campo, el mensaje de Doku generó conversación al situarse en un plano distinto, más personal y reflexivo.

Su publicación rápidamente circuló en redes sociales, donde aficionados destacaron el carácter auténtico del jugador y el hecho de utilizar su plataforma para transmitir un mensaje de fe en medio de la antesala del torneo más importante del fútbol mundial.

Con Bélgica a punto de iniciar su camino mundialista, Doku llega al torneo no solo como una de las piezas clave del equipo, sino también como una figura que ha decidido abrir una ventana a su vida espiritual en un escenario global.

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