 Futbolista coreano es reprendido en pleno entrenamiento
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-- Haiti Haiti Scotland Scotland --
13 junio / 19:00
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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Finalizado
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¡Le quitaron el celular! Futbolista coreano es reprendido en pleno entrenamiento

por Oliver Paniagua
Figura de Corea del Sur sorprendido con el celular en pleno entrenamiento., Captura de pantalla video de Facebook.
Figura de Corea del Sur sorprendido con el celular en pleno entrenamiento. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Selección de Corea del Sur aplica disciplina a futbolista y las imágenes se hacen virales.

La Selección de Corea del Sur inició con buen pie su participación en el Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a República Checa en su debut. Ahora, el conjunto dirigido por Myung-bo Hong ya se enfoca en su siguiente compromiso ante México, anfitrión que también debutó con victoria frente a Sudáfrica.

En medio de la preparación para ese duelo, durante una sesión de entrenamiento realizada este sábado, el mediocampista del PSG, Kang-In Lee, fue sorprendido revisando su teléfono móvil en plena práctica, lo que provocó la inmediata intervención del cuerpo técnico.

Los integrantes del staff se acercaron al jugador, le retiraron el celular y la actividad continuó con normalidad, en un gesto que refleja la disciplina con la que trabaja el combinado asiático de cara a la Copa del Mundo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción del futbolista de 25 años. Lejos de mostrar molestia o incomodidad, Kang-In Lee sonrió y aceptó la corrección con naturalidad, entendiendo el llamado de atención sin generar ningún tipo de conflicto dentro del grupo.

Imágenes se viralizaron 

El momento fue captado y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde aficionados de distintas partes del mundo destacaron el nivel de orden, profesionalismo y exigencia que mantiene la selección surcoreana en su preparación mundialista.

Este tipo de situaciones refuerzan la imagen de un equipo enfocado y disciplinado, que busca consolidar su rendimiento tras el buen inicio en la fase de grupos. Con este ambiente de trabajo, Corea del Sur apunta a mantenerse competitivo en el exigente reto que representa el Mundial 2026.

Etiquetas
Corea del SurfutbolistaDisciplinaMundial 2026#EntrenamientoKang-In LeeDestacadas

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