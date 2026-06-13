Futbolista coreano es reprendido en pleno entrenamiento

Selección de Corea del Sur aplica disciplina a futbolista y las imágenes se hacen virales.

La Selección de Corea del Sur inició con buen pie su participación en el Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a República Checa en su debut. Ahora, el conjunto dirigido por Myung-bo Hong ya se enfoca en su siguiente compromiso ante México, anfitrión que también debutó con victoria frente a Sudáfrica.

En medio de la preparación para ese duelo, durante una sesión de entrenamiento realizada este sábado, el mediocampista del PSG, Kang-In Lee, fue sorprendido revisando su teléfono móvil en plena práctica, lo que provocó la inmediata intervención del cuerpo técnico.

Los integrantes del staff se acercaron al jugador, le retiraron el celular y la actividad continuó con normalidad, en un gesto que refleja la disciplina con la que trabaja el combinado asiático de cara a la Copa del Mundo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción del futbolista de 25 años. Lejos de mostrar molestia o incomodidad, Kang-In Lee sonrió y aceptó la corrección con naturalidad, entendiendo el llamado de atención sin generar ningún tipo de conflicto dentro del grupo.

Imágenes se viralizaron

El momento fue captado y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde aficionados de distintas partes del mundo destacaron el nivel de orden, profesionalismo y exigencia que mantiene la selección surcoreana en su preparación mundialista.

Este tipo de situaciones refuerzan la imagen de un equipo enfocado y disciplinado, que busca consolidar su rendimiento tras el buen inicio en la fase de grupos. Con este ambiente de trabajo, Corea del Sur apunta a mantenerse competitivo en el exigente reto que representa el Mundial 2026.

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